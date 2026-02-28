Así queda la clasificación de la Serie A tras los triunfos de Inter y Nápoles en la jornada 27 de la liga italiana

La jornada 27 reafirma al Inter como gran favorito al título, mantiene al Nápoles en la lucha por la Champions y confirma el crecimiento de un Como que ya se permite mirar hacia Europa

La jornada 27 de la Serie A dejó movimientos importantes tanto en la zona europea como en la pelea por el título y la permanencia. El Como 1907 firmó una victoria clave ante el Lecce, el Nápoles volvió a sonreír gracias a Romelu Lukaku y el Inter continúa intratable en lo más alto de la clasificación.

El Como golpea primero y escala posiciones

El Como 1907, dirigido por Cesc Fàbregas, se impuso por 3-1 al Lecce en el Giuseppe Sinigaglia y se colocó provisionalmente en puestos europeos, trasladando la presión a la Juventus. El conjunto lombardo mostró personalidad, especialmente en una primera mitad de alto voltaje ofensivo.

Aunque el Lecce se adelantó con un cabezazo de Lassana Coulibaly tras centro de Banda, la reacción local fue inmediata. Anastasios Douvikas igualó el marcador culminando una gran acción colectiva iniciada por Perrone y Jesús Rodríguez. El propio Jesús, muy activo durante todo el encuentro, firmó el 2-1 tras aprovechar un error defensivo y regatear al guardameta Falcone.

Antes del descanso, la estrategia volvió a funcionar para los de Fàbregas. Una falta lateral perfectamente ejecutada permitió a Marc Oliver Kempf ampliar la ventaja con un testarazo sin oposición.

En la segunda parte, el ritmo bajó considerablemente. El Como gestionó la posesión con calma ante un Lecce falto de reacción. Hubo opciones para ampliar la renta, pero el marcador no volvió a moverse. El triunfo permite al cuadro blanquiazul soñar con Europa, mientras el Lecce desperdicia una ocasión de oro para salir del descenso.

Lukaku devuelve la fe al Nápoles

El Nápoles de Antonio Conte necesitaba reencontrarse con la victoria tras varios tropiezos recientes, y lo logró con sufrimiento ante el colista Verona (1-2). El protagonista absoluto fue Romelu Lukaku, quien anotó su primer gol liguero de la temporada en el tiempo añadido.

El conjunto napolitano se adelantó, pero el Verona reaccionó en la segunda mitad con un tanto validado tras revisión del VAR. Con el empate, Conte movió el banquillo y dio entrada a Lukaku en busca de mayor presencia ofensiva.

Cuando el empate parecía definitivo, el delantero belga apareció en el minuto 96 para firmar el tanto decisivo. Emocionado tras una temporada marcada por las lesiones, Lukaku fue elegido MVP del partido. El triunfo coloca al Nápoles tercero en solitario, consolidando su candidatura a la zona Champions.

El Inter no afloja en la carrera por el ‘Scudetto’

El Inter, pese a su reciente eliminación europea, respondió en la Serie A con una victoria convincente ante el Genoa (2-0). El equipo dirigido por Cristian Chivu suma ya ocho triunfos consecutivos en liga y amplía su ventaja al frente de la tabla.

El portero Bijlow sostuvo al Genoa en el inicio con varias intervenciones de mérito, pero nada pudo hacer ante el espectacular gol de Federico Dimarco, que abrió el marcador con una volea brillante tras asistencia de Mkhitaryan.

En la segunda mitad, el Inter controló el juego y sentenció desde el punto de penalti gracias a Hakan Çalhanoglu, recién recuperado de lesión. La solidez nerazzurra contrasta con la situación del Genoa, que sigue mirando de reojo la zona roja.

Así queda la clasificación de la Serie A en la jornada 27