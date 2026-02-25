Casemiro descarta la MLS y Arabia Saudí: quiere seguir compitiendo en Europa

Casemiro está listo para cerrar su etapa en el Manchester United y podría unirse al AC Milan para continuar su carrera en Europa

El futuro de Casemiro comienza a tomar forma. El experimentado mediocentro brasileño, de 34 años, tiene decidido continuar su carrera en Europa una vez concluya su etapa en el Manchester United este verano. Aunque en las últimas semanas ha sido relacionado con destinos exóticos como la MLS o Arabia Saudí, el futbolista considera que todavía puede competir al máximo nivel en el continente.

El club inglés confirmó recientemente que el contrato del jugador expirará en junio y que no habrá renovación. Así, se pondrá punto final a una etapa de cuatro temporadas en Old Trafford, donde disputó 146 encuentros oficiales y anotó 21 goles, varios de ellos en momentos determinantes.

Italia, posible destino preferido

Diversas fuentes apuntan a que el gran favorito para hacerse con sus servicios es el AC Milan. El conjunto italiano, actualmente segundo en la Serie A, estaría valorando incorporar experiencia y liderazgo a su centro del campo de cara a la próxima temporada.

La liga italiana, con un ritmo menos vertiginoso que la Premier League, podría resultar ideal para un jugador que encara la recta final de su carrera. En San Siro tendría la oportunidad de reencontrarse con su antiguo socio en el Real Madrid, el croata Luka Modric, quien firmó el pasado verano por una temporada con opción a ampliar su vínculo.

Ambos formaron, junto a Toni Kroos, uno de los centros del campo más dominantes del fútbol moderno, conquistando múltiples títulos continentales en la capital española.

Opciones en Estados Unidos y Arabia Saudí

El nombre del brasileño también ha sido vinculado con la Major League Soccer. Equipos como el Inter Miami CF, donde milita Lionel Messi, han mostrado interés en atraer talento europeo consolidado. Incluso se ha especulado con la posibilidad de verlo compartir vestuario con la estrella estadounidense Christian Pulisic, quien actualmente brilla precisamente en el Milan.

Casemiro y su familia han pasado recientemente tiempo en Florida, lo que alimentó rumores sobre un posible desembarco en Norteamérica. Sin embargo, el internacional brasileño mantiene residencia en Madrid y valora seriamente continuar compitiendo en el fútbol europeo.

Renacimiento bajo un nuevo esquema

En lo deportivo, el centrocampista ha vivido una temporada de contrastes. Tras un periodo complicado bajo la dirección de Ruben Amorim, logró recuperar protagonismo cuando Michael Carrick apostó por un sistema 4-2-3-1 más equilibrado. Ese ajuste táctico le permitió exhibir nuevamente su capacidad de recuperación, liderazgo y llegada al área rival.

A pesar de algunas críticas recibidas en etapas anteriores, Casemiro ha sido titular en 24 de los 29 partidos disputados por el United esta campaña, quedando fuera únicamente por sanción o descanso. Su salario —uno de los más elevados de la plantilla— fue un factor determinante en la decisión del club de no prolongar el contrato.

Un último gran desafío antes del Mundial

Con la próxima Copa del Mundo en el horizonte, el brasileño sueña con despedirse de la selección por todo lo alto. Fue convocado nuevamente por su antiguo entrenador en el Real Madrid, Carlo Ancelotti, y aspira a llegar en plenitud física a lo que podría ser su última gran cita internacional.

Mientras tanto, el mediocentro permanece centrado en cerrar su ciclo en Old Trafford con profesionalismo. El United aún pelea por asegurar una plaza en competiciones europeas, y el veterano futbolista quiere marcharse dejando huella.

El desenlace de su futuro se resolverá en los próximos meses, pero todo indica que Italia podría convertirse en el escenario donde Casemiro escriba el último capítulo de una carrera brillante.