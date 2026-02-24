Isco recorta a Amrabat: con el marroquí, mucha paciencia también

La revisión del tobillo derecho del de Huizen se retrasa hasta el jueves, por lo que el '22' iniciará seguramente antes el trabajo sobre el césped de Los Bermejales

Se operaron con un mes de diferencia, pero la impresión siempre fue que la lesión de Isco Alarcón era más grave, siendo en esencia la misma, que la de Sofyan Amrabat. A punto de cumplirse un mes desde que el de Huizen pasó por el quirófano, las imágenes de su rehabilitación ilusionaron en los últimos días al beticismo, feliz de ver cómo el pivote apoyaba con bastante soltura el tobillo derecho. Para principios de esta semana se anunciaba una revisión decisiva por parte del cirujano que le practicó la artroscopia, Gino Kerkhoffs, aunque la misma se habría retrasado hasta el jueves, en parte para que esté presencia un miembro de los servicios médicos del Real Betis.

De la previsible alta médica, al menos en lo que a la primera fase de su readaptación funcional se refiere, dependerá su viaje desde Amsterdam a Sevilla, que probablemente tenga lugar durante el fin de semana o ya el lunes que viene. Esto propiciará que Isco Alarcón recupere la distancia cronológica que se presuponía entre ambos, quienes, según las previsiones, se iban a reencontrar antes de El Gran Derbi (sin opciones de participar, obviamente) ejercitándose sobre el césped de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, aunque esa coexistencia deberá posponerse. Sí se espera al de Arroyo de Miel en Los Bermejales (en el exterior de las instalaciones) en pocos días.

Hay que recordar que, aunque sus tibias derechas chocaron la una con la otra a finales de noviembre de 2025 en los inicios del Real Betis-FC Utrecht, el mediocampista cedido por el Fenerbahçe, incluso, fue capaz de forzar en dos partidos y medio de la Copa de África. Al final, el tratamiento conservador al que se sometió Isco Alarcón en la segunda quincena de diciembre retrasó un poco más su vuelta, pues no pudo evitar el quirófano, lo mismo que había ocurrido con su herida inciso-contusa (que no tenía Sofyan Amrabat). También se diferenciaba el daño en el cartílago del tobillo, que no consta del internacional marroquí, por lo que se especulaba con que estaría antes.

Unos plazos abiertos: todo dependerá de sus sensaciones

Nadie en el Real Betis ni en el entorno de los dos lesionados 'gemelos' (a Giovani Lo Celso, el tercero en discordia, se le espera a finales de marzo o principios de abril, mientras que Cédric Bakambu y Aitor Ruibal están restablecidos de sus contusiones tras pedir el cambio ante el Rayo Vallecano) quiere atarse con unos plazos muy concretos. Tanto Isco Alarcón como Sofyan Amrabat se irán probando, reencontrando sensaciones, y darán el siguiente paso cuando estén con la confianza adecuada. Lo ideal sería que pudieran estar en los octavos de final de la Europa League (que se juegan el 12 y el 19 de marzo). Si no es así, se mirarán horizontes más lejanos. El temor a una recaída es una realidad en Heliópolis.