Altimira, pivote del Betis: "Meter un gol en un derbi no se olvida nunca"

El de Cardedeu espera "que vaya igual de bien", aunque no se fía del Sevilla: "Va a ser muy competitivo, como siempre; hay que hacer valer el factor campo"

"Sí, ojalá, ojalá. La verdad que recuerdo el partido como si fuese ayer y esperamos que vaya igual de bien. Fue un gol para dar un poco más de tranquilidad, porque nos estábamos mereciendo ampliar el marcador y, bueno, para mí pues imagínate meter gol en un derbi, que eso no se olvida nunca", aseveraba este martes en los medios del club un Sergi Altimira que cerró el marcador (0-2) en la primera vuelta en el Ramón Sánchez-Pizjuán, un resultado que permitió al Real Betis afianzarse en los puestos altos de la tabla de Primera división.

"Al final es nuestro objetivo, intentar ser lo más regulares posibles para estar ahí entre quinta-sexta-quinta... y a ver si podemos ir un poquito más arriba. En Europa, pues a seguir en la competición", añade el pivote catalán, que no tiene preferencias en el sorteo del viernes: "De los cuatro, el que conocemos es el Nottingham Forest, que nos puso las cosas complicadas, pero tenemos que afrontar la eliminatoria, nos toque quien nos toque, al máximo. Si no voy mal, las vueltas serán en casa, por lo que a intentar pasar y seguir avanzando".

Volviendo a El Gran Derbi, el '6' no se fía de un eterno rival en horas bajas: "Yo creo que nos vamos a encontrar un Sevilla FC muy competitivo, como es siempre. Sí que es verdad que no viene en su mejor momento, pero en un derbi pues las cosas se igualan un poquito más. Nosotros tenemos que hacer valer el factor campo, que la afición seguro que estará entregada al máximo, y a ver si pues nos da ese empujón para poner ese factor más a favor".

En cuanto a la afición, se queda sin palabras: "Desde el día antes ya a notar sus ganas, su ilusión por el partido. El domingo, 60.000 personas habrá seguro, así que tenemos que dar el máximo para regalarles una victoria. No sólo esta semana, sino que desde la anterior también te dice que 'a tope el derbi', pero bueno, al final qué decirte... La gente pues está con muchas ganas, muy ilusionada por este partido y, como he dicho antes, poderles dar una alegría en casa en el primer derbi de La Cartuja (oficial, claro) pues sería estupendo".

Asume con naturalidad la falta de minutos

Su nombre sigue sonando cada ventana de transferencias. La Premier League y la Bundesliga, especialmente, se mueven para ficharle, aunque Sergi Altimira ha apostado hasta ahora siempre por quedarse, en parte porque el Real Betis tampoco ha recibido una oferta convincente (pide 20 millones de euros fijos más 5-6 en variables). Con todo, la llegada de Sofyan Amrabat antes de su lesión y la de Álvaro Fidalgo en enero ha mermado la participación del catalán, cifrada en 1.666 minutos (tres suplencias seguidas, la última sin minutos). El mediocentro defensivo lo asume con naturalidad: "Somos una plantilla muy amplia y, cuando estemos todos, pues habrá que ver. El nivel es alto y, por suerte, tenemos jugadores muy buenos".