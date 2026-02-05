Okan Buruk revela el último intento por Sergi Altimira: "El Betis no había fichado a un sustituto"

El técnico del Galatasaray explicó los movimientos de última hora para llevarse al centrocampista y la firme postura del Betis por una razón de peso

No cabe duda que, al margen de Álvaro Fidalgo como única incorporación y de Bakambu por su negativa a salir, uno de los grandes protagonistas del mercado invernal en clave bética fue Sergi Altimira, pues pocas horas antes del cierre su marcha se erigió en una posibilidad para desatascar el fichaje del delantero que finalmente no se produjo.

Así varios clubes llamaron a su puerta en la recta final, casos de los alemanes Leipzig y Eintracht y, sobre todo el Ajax, que realizó una propuesta de cesión con opción a compra. Además, ayer trascendió que el Galatasaray tiene mucho interés en el de Cardedeu, hasta el punto de Fabrizio Romano aseguró que estaría negociando con el Betis después de cerrar el mercado, vía, en cualquier caso, que no se plantean en La Cartuja.

En este sentido, la realidad es que el club turco realizó un acercamiento días atrás y que el club heliopolitano desechó la propuesta que le puso sobre la mesa al tratarse también de una cesión, en este caso remunerada en la que la entidad estambulita asumiría su ficha íntegramente, pero aparentemente sin opción de compra.

El entrenador del Galatasaray reconoce contactos con Altimira y aclara el asunto

El propio entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, ofreció detalles sobre estas negociaciones y reconoció que Altimira se encuentra en su agenda para reforzar el centro del campo, pero que en Heliópolis les dieron un portazo por una razón en concreto. De esta manera, el técnico afirma que sucedió hace varios días y que desde entonces no ha habido ninguna de otra novedad al respecto sobre este asunto.

"Sergi Altimira era uno de los jugadores que nos interesaban. El club decidió no dejarlo ir, porque no habían fichado a un sustituto. Esto fue hace dos o tres días. De momento no hay nada concreto", señaló con rotundidad Buruk, dando carpetazo a un asunto que ya no tiene más recorrido a tenor de sus declaraciones y por la postura del Betis, sin intención de deshacerse del pivote en esta condiciones en mitad de la temporada.

El precio que el Betis le ha puesto a Altimira

En La Palmera solo habrían considerado dado luz verde a la salida en enero de Altimira en el caso de que hubiera llegado una oferta a la altura de sus expectativas, que se elevan a 20+5 millones de euros, estableciendo el listón en un mínimo de 20 millones.

No es la primera vez que el Betis rechaza ofertas por Altimira sobre la bocina, pues el propio futbolista reconoció tiempo atrás que ya había ocurrido el pasado verano: "Tuve la oportunidad. Llegó una oferta en las últimas 48 horas antes del cierre. El Betis dijo que no era suficiente y que iba a ser importante".