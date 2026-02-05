La perla peruana atada por el Betis: "Guzmán tiene nivel de sobra para dar el salto"

Piero Alva, responsable de la cantera del Universitario de Perú, destaca en ESTADIO las condiciones del joven central de 18 años y revela que el Betis lo sigue desde hace tiempo

Más allá del primer equipo, el Betis se mostró muy activo en el mercado para reforzar el filial y también para enriquecer su cantera con talento muy joven procedente allende el Atlántico.

En este sentido, el Betis alcanzó un acuerdo en la recta final del mercado para conseguir la incorporación de Rafael Guzmán, central peruano de 18 años del Club Universitario de Deportes, para incorporarlo a su primer juvenil. Un trato cerrado en un traspaso a coste cero con el 30% de una futura venta para los limeños. No obstante, de momento no ha habido confirmación del Betis y en Perú se apunta que sería por no haber llegado a tiempo el TMF de la FIFA.

Lo cierto es que el Betis lo ató y una voz plenamente autorizada asegura a ESTADIO Deportivo que acierta plenamente con su intención de reclutar al de Lima, que ya ha tenido presencia en el primer equipo pese a su juventud.

En el Universitario aseguran que está preparado para dar el salto al Betis

De ese modo, Piero Alva, responsable de los escalafones inferiores de la 'U', conoce perfectamente a Guzmán desde hace tiempo y realiza una radiografía del espigado central a esta redacción que incluye

"Es un muchacho que definitivamente tiene nivel de sobra para jugar en la profesional, no solamente en Perú, sino para dar el salto y jugar en cualquier equipo, como el Betis, porque tiene condiciones naturales, innatas, que hacen una diferencia", señaló a ED Alva, que destacó con entusiasmo sus virtudes.

"El biotipo que tiene, la posición en la que juega, la forma de jugar, el pensamiento y el raciocinio y la madurez que tiene hacen que sea un jugador que está un paso por delante", indicó el responsable de la cantera del Universitario, en a imagen de abajo y que resaltó también "su físico, casi más de un metro noventa, y la agresividad y la viveza que tiene para marcar".

Piero Alva confirma que el Betis lo sigue desde hace tiempo

En este sentido, cree que ya debería ser un fijo en el primer equipo, pero que las circunstancias del club se lo han impedido: "Convivió muchísimo tiempo en el primer equipo del Universitario, pero no ha podido contar con minutos por las obligaciones que tiene el club, lamentablemente, y la cantidad de extranjeros que hoy deja contratar la liga, lo que complica un poco el camino a los chicos".

Además, Piero Alva revela que el Betis lo sigue desde hace tiempo y que le encantaría que se confirmara definitivamente. "A mí cuando me preguntaron sobre las condiciones de Rafa, dije lo que pienso de él y de las características que tiene. El Betis siempre ha sido una posibilidad y nosotros sabemos que había conversaciones y contactos para llevárselo. Me encantaría que se confirmara porque está preparado".