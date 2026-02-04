El Betis confirma el último fichaje con un dato relevante y llega respaldado: "Robson es un líder y puede triunfar"

El club anunció oficialmente la llegada de Robson como cedido y desveló un matiz importante de su contrato, mientras que desde Brasil dan magníficas referencias a ESTADIO de lo que puede aportar el joven central

Manu Fajardo, director deportivo verdiblanco, confirmó ayer en la presentación de Álvaro Fidalgo el fichaje que se cerró a última hora del pasado mercado invernal tras alcanzar un acuerdo con Palmeiras para la cesión de Robson Fernandes. Después, ya de noche, el propio club lo anunció de manera odicial

"Su perfil nos interesa mucho. Trabajamos codo a codo con Miguel Calzado. Es un central con muy buena pinta que consideramos también para el primer equipo y que seguro nos dará muchas alegrías", señaló Fajardo, sobre el joven central de 19 años, mientras que la entidad aportó nuevo dato de la cesión.

El club lo hace oficial y desvela que es una cesión ampliable

"El Real Betis Balompié y SE Palmeiras han llegado a un acuerdo para la cesión de Robson Fernandes hasta final de temporada, con la posibilidad de ampliar el préstamo por una campaña más", apuntó el club, que desveló que se trata de una cesión ampliable.

Robson militará en el filial, pero Pellegrini estará muy atento a sus evoluciones después de destacar en las inferiores del fútbol brasileño. No en vano, desde Brasil llegan magníficas referencias del paulista, lo que ayuda a saber más de un futbolista lógicamente desconocido para el gran público más allá del país suramericano, pese a que es internacional sub 20 con la 'canarinha'.

De este modo, para conocer más en profundidad al nuevo fichaje heliopolitano, ESTADIO ha consultado al periodista que adelantó el acuerdo definitivo entre clubes a última hora de la ventana.

"Es un jugador con mucha fuerza física y destaca por su liderazgo en el campo"

Así las cosas, Eduardo Rodrigues, del prestigioso medio brasileño Globo, realiza una radiografía de Robson después de seguirlo muy de cerca desde su llegada a Palmeiras, donde ha disputado 91 partidos en el equipo.

"Es un jugador con mucha fuerza física y que destaca, sobre todo, por su liderazgo en el campo", señaló a esta redacción el periodista brasileño, que destacó su personalidad dentro y fuera del campo: "Fue capitán del equipo juvenil del Palmeiras durante dos años".

En este sentido, Eduardo Rodrigues afirma que a día de hoy es complicado pronosticar como responderá en su salto a Europa debido a su Juventud y falta de experiencia en la elite, pero se muestra convencido de que reúne condiciones para cumplir con las expectativas y rendir a un alto nivel en su periplo bético.

Eduardo Rodrigues opina que Robson posee condiciones para triunfar en Europa

"Es muy joven, por lo que es difícil decir si está preparado para Europa a estas alturas, pero creo que tiene mucho margen de crecimiento y que puede llegar a triunfar en el Betis y en Europa", explicó a ED el periodista de Globo, que ve en Robson una proyección y un carácter que lo puede llevar lejos en su confirmanda primera aventura en el Viejo Continente.