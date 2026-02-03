Suspense central: Robson no fue el único sobre la bocina, falta Guzmán

Manu Fajardo confirmaba durante la presentación de Fidalgo la llegada al Betis Deportivo del internacional brasileño sub 20, mientras que el juvenil ha inscrito a su homólogo peruano

Las puertas en el primer equipo parecen cerradas, pues tienen contrato por delante más allá de este verano los veteranos y diestros Marc Bartra y Diego Llorente, todavía más los jóvenes zurdos Natan de Souza y Valentín Gómez. Estos dos últimos, eso sí, son activos importantes en el mercado para obtener futuras plusvalías, por lo que el Real Betis sigue utilizando sus escalafones inferiores para foguear a posibles remplazos. Nobel Mendy se quedó por el camino, mientras que no funcionaron las apuestas por Rudy Kohon y Yoan Koré, como tampoco vía Betis Talent por Keimer Sandoval, más con vistas a monetizar su formación que a quedárselo.

Pero en Los Bermejales no cejan en su empeño y, sobre la bocina, han cerrado este 2 de febrero a dos efectivos con una enorme proyección para el eje de la retaguardia. Uno de ellos fue ratificado en la tarde de este martes por Manu Fajardo, director deportivo del primer equipo, durante la presentación de Álvaro Fidalgo: "Su perfil nos interesa mucho. Trabajamos codo a codo con Miguel Calzado. Es un central con muy buena pinta que consideramos también para el primer equipo y que seguro nos dará muchas alegrías". Estará cedido con una opción de compra de cuatro millones de euros por el 50% del pase, mide 1,89 y tiene 19 años, siendo ya internacional brasileño sub 20.

El otro, todavía sin confirmación oficial, es Rafael Guzmán, una de las perlas del fútbol peruano a sus 18 años recién cumplidos. Fijo en las inferiores del combinado andino desde la sub 15, su salto al primer equipo de Universitario de Deportes ha desatado los seguimientos a este central también diestro, como el paulista, y de idéntica estatura. El trato, a expensas de certificar que entró a tiempo en el TMS de la Fifa, era un traspaso a coste cero, con el 30% de una futura venta a favor de los limeños, con los que tenía contrato solamente hasta finales de este 2026.

El mentor de Guzmán, Manuel Barreto: "Ojalá se pueda dar; me encanta su evolución"

"Lo quiero mucho, porque yo estuve involucrado para llevarlo a Universitario cuando todavía era jefe de la unidad técnica de menores. Me ha encantado ver la evolución que ha tenido, cómo lo fueron llevando en la U, cómo fue creciendo. Después, me lo llevé a Rusia en noviembre como parte de la delegación (para jugar dos amistosos contra Chile y uno con los anfitriones) y lo hizo muy bien. Espero que se pueda cerrar, porque entiendo que no está cerrado todavía del todo. Había una demora o algunos temas ahí para el transfer final. Ojalá que se dé, porque, si se pierde esta oportunidad, sería increíble tanto para el chico y su futuro como para Universitario", aseveraba al respecto del fichaje de Rafael Guzmán por el Real Betis su ex técnico de clubes, en las inferiores y (de forma interina) en la absoluta de Perú, Manuel Barreto.