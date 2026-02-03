Fajardo, que confirma a Robson y pide respeto por Bakambu: "Uno siempre quiere más; todas las plantillas son mejorables"

El director deportivo heliopolitano sonríe cuando le preguntan si tiene apalabrado un delantero para verano, pero desvela que tenía "opciones reales de mercado" para sustituir a quien saliese en la anterior ventana

Defendía con uñas y dientes, pese a algunas críticas recibidas por quedarse el mercado invernal sólo en el alta de Álvaro Fidalgo, a una dirección deportiva que "ha vuelto a estar a la atura de un club como el Real Betis", aunque su comandante en jefe, Manu Fajardo, recuerda que "las notas se pone a final de curso". Con todo, valora "positivamente" esta ventana de transferencias, con un matiz: "Uno siempre quiere más, como hablaba ayer de vuelta a casa con Álvaro (Ladrón de Guevara) y Andrés (Fernández). El día que no tenga esa exigencia y esa autocrítica, no estaré aquí sentado. Todas las plantillas son mejorables, pero en LaLiga no veo quince mejores que la nuestra".

Para el de Mairena del Aljarafe, buena medida del trabajo bien hecho son los resultados: "No es una excusa, pero durante gran parte de la temporada estamos teniendo muchas bajas y de hombres además importantes. Y estamos quintos en LaLiga, mañana nos jugamos en casa pasar a semifinales de la Copa del Rey y en la UEL nos hemos clasificado entre los ocho mejores. Son motivos para estar conformes y satisfechos". Ahora, espera rizar el rizo contra el Atlético de Madrid, al que alaba: "Es un gran rival, que nos va a exigir mucho y se ha reforzado muy bien en el mercado invernal. Pero habrá más de 60.000 espectadores. El que juegue va a dar todo por esta camiseta". Además, analizó otros temas:

Mediocampista antes que delantero

"A nivel interno es cierto, como es sabido, que hay una gran relación con Pellegrini. Para él la prioridad nunca fue el delantero por el lastre que arrastramos en esa otra zona del campo. Él reclamaba más talento, más protagonismo con balón, que hemos echado de menos en determinados contextos de partidos".

Lista UEFA

"Es una decisión que hay que tomar antes del jueves y hay prevista una reunión con Manuel para que él nos indique su prioridad".

Apoyo a Bakambu

"El mercado es pasado. Dentro de un periodo así, acontecen muchos movimientos. Recibimos muchos intereses por él, pero hay que comprender su decisión y respetarla. Siempre que ha portado nuestra camiseta, con más o menos acierto, lo ha hecho con orgullo. Lo apoyamos al 200% y le pido a la afición que recuerde que el año pasado fue importantísimo en la Conference para llegar a la final".

Robson Fernandes entró a tiempo

"Su perfil nos interesa mucho. Trabajamos codo a codo con Miguel Calzado. Es un central con muy buena pinta que consideramos también para el primer equipo".

Delantero apalabrado para verano

"No voy a responder a esa pregunta. Es cierto que el mercado nunca para para nosotros. Ya estamos cambiando cosas para mejorar el funcionamiento de nuestra dirección deportiva, pero no quiero dar pistas. Debe servirnos como ejemplo el tema de Álvaro Fidalgo, que lo hemos llevado en secreto y nadie se enteró de que miembros de mi equipo estuvieron allí con él en México".

"De lo que estoy más orgulloso es que en todo momento mi equipo me puso sobre la mesa opciones reales de mercado. He estado muy tranquilo, porque saliese quien saliese, estábamos alineados con el entrenador y preparados para cualquier operación de entrada".

Deossa y Riquelme

"Con Nelson nunca hemos tenido dudas futbolísticas. Siempre nos ilusionó. Físicamente es una bestia. Hay que tener paciencia, que es lo más difícil en el fútbol. Aquí los rectores confían en los procesos. Ya sabíamos que llega tarde al fútbol profesional, que se mudó solo a un continente y un país distintos. Hemos tratado de estar encima de él, apoyarle. Es un jugador muy valorado dentro del mundillo; ya tuvimos que pelear con clubes de la Premier por él. Va a demostrar poco a poco de lo que es capaz".

"Si Valentín Gómez parece que lleva 100 partidos con nosotros, a Roro y a Nelson les ha costado más, pero porque son personas y cada uno es diferente. Ellos son conscientes y, por nuestra parte, darles todo el apoyo".