Para inscribir a Fidalgo en la lista A de la UEFA habrá que dar una baja

Se pueden hacer hasta tres modificaciones de aquí al jueves entre los 21 inscritos no canteranos; no cuentan Pablo García y Ortiz, que, como los del filial, conforman la lista B

La llegada de Álvaro Fidalgo soluciona el problema detectado en la parcela central de la medular, donde se acumulan, como poco hasta marzo, las bajas por lesión de los mediapuntas Isco Alarcón y Giovani Lo Celso, pero también del pivote Sofyan Amrabat. El Real Betis, que estudió alternativas por si llegaba una oferta fuera de mercado por Sergi Altimira el 'deadline day', tendrá que tirar hasta la recta final del curso del ex sabadellense, Marc Roca, Nelson Deossa y Pablo Fornals, con la ayuda del 'Maguito' y las aportaciones fuera de su zona habitual en momentos puntuales de Rodrigo Riquelme, Pablo García o 'Chimy' Ávila.

Ahora, a corto plazo, se presenta de todas formas un nuevo 'problema': la lista A de la UEFA. Y es que el conjunto verdiblanco registró en septiembre para la fase liga de la Europa League a los 24 jugadores con dorsal profesional de su plantilla, dado que el '15' de Romain Perraud quedó libre (será el que ahora herede el ovetense). Podían ser hasta 25, por lo que queda uno vacante, aunque no será suficiente con meter ahí al único fichaje invernal. Y es que el máximo organismo del fútbol continental exige que, al menos, dos sean porteros (cumplido) y ocho 'formados localmente' (canteranos), la mitad en el propio club y la otra, en entidades del país en cuestión (España).

Cómo se dividen los 24 inscritos del Betis en la lista A de la UEFA en las categorías exigidas

En el caso del Real Betis, tiene 7 de los 8 cupos de canteranos españoles cubiertos con Adrián San Miguel, Junior Firpo y Álvaro Valles (de los cuatro que deben ser jugadores formados en el club que hayan estado en su plantilla durante tres temporadas completas o 36 meses entre los 15 y los 21 años) y hasta cinco del otro tipo (jugadores formados en una federación que hayan pertenecido a otro club de la misma federación durante los citados periodos): Pau López y Marc Roca (RCD Espanyol), Diego Llorente (Real Madrid), Rodrigo Riquelme (Atlético de Madrid) y Marc Bartra (Barça).

Del primero no cuentan Ángel Ortiz y Pablo García, menores de 21 años y, por ende, inscritos en una lista B más flexible y cambiante (se actualiza poco antes de cada encuentro con gente nacida a partir del 1 de enero de 2004 que, desde que cumplió 15 años, ha sido elegible en su club durante dos años ininterrumpidos o tres años con una cesión anual de por medio) en la que caben otros como Manu González, Dani Pérez, José Antonio Morante o Iván Corralejo. El resto (16) no pertenecen a ninguno de los dos casilleros nacionales.

Dónde y por quién puede encajar Álvaro Fidalgo

Fidalgo perteneció al Real Madrid entre los 12 y 19 años, por lo que podría relevar a uno de los cinco canteranos nacionales no béticos (Pau López, Marc Bartra, Marc Roca, Diego Llorente o Rodrigo Riquelme) si se decidiera dar la baja a alguno, pero no a Adrián, Junior ni Valles, pues ésos sólo podrían ser suplidos por otros iguales; o bien a los otros 16 que no entran en ese apartado por foráneos (Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez, Amrabat, Deossa, Antony, Lo Celso, Abde, 'Cucho' Hernández, Bakambu y 'Chimy' Ávila) o por no haber cubierto el periodo señalado en un mismo equipo español (Bellerín, Altimira, Fornals, Isco y Aitor Ruibal).

Como quiera a Lo Celso no se le espera antes de dos meses (su vuelta se situaría ya en abril, con unos hipotéticos cuartos de final en el horizonte los días 9 y 16-A), mientras que Héctor Bellerín debe incorporarse la semana que viene, así como Sofyan Amrabat e Isco Alarcón a lo largo de marzo, la elección parece clara. Además, el rosarino cumple un rol similar en el campo al del 'Maguito'.