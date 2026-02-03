Haro explica las cuentas y se ilusiona con la Copa: "Tenemos bajas sensibles, pero el equipo no acaba de caerse nunca"

El presidente verdiblanco pone en valor al grupo por encima de las ausencias y está seguro de que darán guerra al Atlético el jueves: "El campo estará casi lleno"

La tercera persona que atendió a los medios en la presentación de Álvaro Fidalgo fue el presidente del Real Betis, que quiso precisar que se trata de "un fichaje adelantado, no precipitado", tras lo que valoró por qué ha sido posible contratarle pese a no vender a nadie: "Estamos a muy poco del límite. Los ingresos extra por competiciones europeas y taquillas nos han permitido ampliar ese pequeño espacio para él. No tenemos fichas libres, con las 25 ocupadas, más Ortiz y Pablo García, por lo que hasta ahí hemos llegado". Además, ha trascendido que el 'Maguito' aceptó rebajar ahora sus emolumentos, que crecerán desde la 26/27, para encajar la operación.

Ángel Haro pidió a Manuel Pellegrini "que siga trabajando tan bien y que mantenga al equipo vivo en las tres competiciones y lo más alto posible", mientras que al bético de pie le solicita confianza: "Sabemos lo que tenemos entre manos. Vamos a tener siempre el mejor equipo posible", aclarando que, como estaba previsto, "para cuadrar las cuentas hacen falta plusvalías, por lo que habrá que vender jugadores", algo crucial en un club como el ahora morador de La Cartuja: "Hablo de la economía en cada junta. Intento ser didáctico. Si tus gastos ordinarios son superiores a tus ingresos ordinarios, hay que vender si queremos tener una plantilla que aspire a cosas importantes y juegue en Europa".

Copa del Rey

"Estamos ante un partido importante, relevante. Tenemos bajas sensibles, pero quiero poner en valor al grupo. Jugadores que a lo mejor no estaban llamados a ser importantes, lo son. El equipo no acaba de caerse nunca, pese a pasar por momentos difíciles, y se lo agradezco. Es un rival importante, pero el campo estará casi lleno".

"Al final, estamos hablando con el Ayuntamiento, viendo la previsión más precisa del tiempo. Habrá que venir con más antelación y tener paciencia, porque ya sabemos que Sevilla, cuando llueve, se atasca".

"De la posibilidad de aplazar el partido, nadie de la RFEF se ha puesto en contacto con nosotros, por lo que entendemos que no es una opción".

Lesiones de Isco y Lo Celso

"Hay estándares, pero es difícil prever, porque cada cuerpo es un mundo. Ojalá estén muy pronto, porque son dos grandes jugadores y muy importantes para nosotros".

Altimira

"Ha habido interés, como en verano, pero no se ha concretado nada satisfactorio para todas las partes, por lo que sigue con nosotros; y encantados con eso".

Obras del Villamarín

"Una de las tres contratas nos pidió 10 días más y decidimos dárselos. El 10 de febrero tendremos todas las ofertas. Ya han empezado las canalizaciones de las acometidas principales. En marzo queremos empezar con la excavación y la contención".