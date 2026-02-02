Decisión significativa de Antonio Cordón en el Sevilla a pocas horas de que cierre el mercado

El director de fútbol del Sevilla no vivirá las últimas horas del mercado en las oficinas del club al viajar junto al equipo a Mallorca para el partido de esta noche

Una vez realizado el fichaje de Neil Maupay, en este momento se erige en una incógnita si el Sevilla cumplirá en las últimas horas del mercado con su intención inicial de reforzar otras posiciones, especialmente el centro del campo por la carencia en la faceta creativa.

La única certeza a esta hora es que se precisan salidas para una nueva llegada y que las limitaciones financieras reducen al máximo el margen de acción de Antonio Cordón, que, ante esta circunstancia ha optado por una postura conservadora en la que prima mantener a los futbolistas importantes para no empobrecer la plantilla ante la dificultad de cubrirlos con recambios de garantías.

La posición del Sevilla ante las salidas

En este sentido, solo vendería a un puntal para Almeyda por una oferta irrechazable que cuadre en el valor interno impuesto a cada jugador, razón por la que rechazó, por ejemplo, la oferta del CSKA de ocho millones por Kike Salas y no se baja de la alta tasación a Juanlu.

Así, en el caso de no realizar un traspaso importante, la única posibilidad sería que se marchara un futbolista con poco protagonismo, si bien en la mayoría de los casos, a excepción de Jordán, cerrado a salir salvo sorpresa, no se liberarían demasiada masa salarial para lanzarse con argumentos al mercado.

Antonio Cordón decide viajar con el equipo en el último día de mercado

La situación es compleja y Antonio Cordón ha tomado una decisión controvertida que se ha interpretado como indicio de que no habrá nuevos movimientos en lo que resta de mercado. Y es que el alto ejecutivo extremeño ha salido de la oficina para viajar con el equipo a Mallorca, donde se disputa esta noche el partido que cierra la jornada 22.

Por ende, el máximo responsable de la parcela deportiva vivirá la recta final de esta ventana invernal en tierras baleares, lejos de su equipo de trabajo y del Ramón Sánchez-Pizjuán, lo que ha hecho pensar que todo está resuelto ya y que no se moverá ni un varal.

Obviamente, que esté en Mallorca no quiere decir que no pueda cerrar ninguna operación en el epílogo, pero sería extraño que manejase distintos frentes en estas circunstancias. Existe la posibilidad de que haya querido estar cerca de plantilla para asegurarse alguna salida como paso previo a un fichaje, si bien a esta hora parece poco probable que haya movimientos.

Desconcierto en Ecuador con Patrik Mercado y el Sevilla

Así las cosas, en Ecuador existe cierto desconcierto por la situación en la que ha quedado el joven medio Patrik Mercado después de que las informaciones apuntaran que el destino del centrocampista sería el Sevilla, lo que ahora se antoja imposible, más allá del apartado económico, por no haber fichas extracomunitarias disponibles.