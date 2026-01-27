El primer fichaje invernal del Sevilla, Neal Maupay, ya es oficial: las cifras de la operación

El efecto dominó de Marcao y Alfon se ha culminado con Maupay jugando al ajedrez para oficializar el acuerdo alcanzado con el Marsella para una cesión con opción a compra

El efecto dominó se ha completado en la noche de hoy con el anuncio oficial de Neal Maupay como el primer fichaje del Sevilla en este mercado invernal tras el acuerdo alcanzado con el Olympique de Marsella y el cumplimiento de los dos requisitos previos.

Y es que la oficialidad se encontraba pendiente de que LaLiga diera luz verde a la baja médica de Marcao para emplear el 80% de su ficha y la confirmación de la salida de Alfon al Villarreal en condición de cedido,

La cesión incluye una opción de compra de seis millones

Una vez con margen salarial disponible y con la temática del ajedrez elegida este curso para las nuevas incorporaciones, el Sevilla ha anunciado oficialmente la la cesión hasta final de temporada de Neal Maupay, delantero francés de 29 años que llega procedente del Olympique de Marsella.

Esta operación incluye una opción de compra que se eleva a seis millones de euros, por debajo de los ocho millones de su valor de mercado según Transfermarkt y asequible en el caso de que el atacante ofrezca un buen rendimiento en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Este es el comunicado oficial del Sevilla, en el que repasa la trayectoria de Maupay:

"El Sevilla FC y el Olympique Marsella han alcanzado un acuerdo para la cesión hasta final de temporada, con opción de compra, del delantero franco-argentino Neal Maupay (Versalles, 14 de agosto de 1996).

Formado en las categorías inferiores de OGC Niza desde los once años, con solo 16 se convertiría en el tercer jugador más joven en debutar en la Ligue 1, con solo 16 años y 32 días. No fue un estreno anecdótico, pues en esa primera temporada acabaría disputando 15 partidos ligueros y cuatro entre ambas copas, con cuatro goles en su haber. En las dos campañas siguientes, en las que compaginó el primer equipo y el filial, sumó 39 partidos y siete goles más a su cuenta en Niza.

En el verano de 2015, recién cumplidos los 19 años, firma por el Saint-Ettiene, donde completa la temporada 2015/16 con un balance de 29 partidos, cinco goles y dos asistencias. Debuta además en competición europea, disputando tres partidos de UEFA Europa League. Eso sí, de cara a la temporada siguiente se marcha cedido al Stade Brestois de la Ligue 2, con el que anota 13 goles en 32 partidos. Tras la cesión no vuelve a Saint-Ettiene y comienza su aventura en Inglaterra con solo 21 años, recalando en el Brentford FC de la Championship. En dos temporadas completas juega nada menos que 95 partidos oficiales, en los que firma 41 goles. Números que le permiten dar el salto a la Premier League de la mano del Brighton & Hove Albion FC en el verano de 2019.

Pronto se hace indiscutible en los seagulls y de hecho juega 37 partidos ligueros en su primera campaña -y uno de FA Cup- y marca diez goles. Guarismos que casi replica en la 2020/21 -36 partidos y ocho goles- y en la 2021/22 -35 partidos y nueve goles-. Una regularidad que le permite subir un nuevo escalón en el verano de 2022, ya con 26 años, en el que firma por el Everton FC. En Liverpool juega 29 duelos oficiales y anota un gol. En el ejercicio siguiente disputa tres partidos con los toffees, pero vuelve cedido al Brentford para jugar 34 partidos y convertir ocho goles.

Ya en el verano de 2024 se produce su vuelta a Francia, traspasado al Olympique de Marsella. En el conjunto del Velodrome ha jugado 28 partidos y marcado seis goles en esta temporada y media. A nivel internacional, Maupay ha competido con la selección francesa en todas las categorías de base hasta la sub-21".