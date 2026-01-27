Jordan Pardon derriba los prejuicios con Maupay: "Tiene cualidades para triunfar en el Sevilla"

Jordan Pardon, periodista galo especializado en el Marsella, tranquiliza al sevillismo con el delantero, al poner en contexto en ESTADIO Deportivo sus estadísticas en este curso, realzar su comportamiento y considerar que su juego puede encajar perfectamente en el fútbol español y en Nervión: "Ya lo han hecho otros franceses"

Neal Maupay aterrizó esta mañana en la capital hispalense para convertirse en el primer fichaje del mercado invernal una vez que LaLiga autorice la baja de larga duración de Marcao Teixeira, operado ayer de una rotura ósea.

El de Versalles ha sido el elegido para reforzar la delantera dentro del contexto de las drásticas limitaciones para fichar y arriba a Nervión con estadísticas este curso que preocupan al sevillismo. No en vano, tan solo disputó con el Olympique de Marsella un minuto en la Ligue 1 y 89 en la copa francesa, donde anotó su único gol, y llegó a jugar con el segundo equipo por su ausencia de protagonismo.

Fichaje respaldado por lo que conocen bien al punta

Sin embargo, los que conocen a la perfección al delantero de 29 años tranquilizan a las huestes nervionenses al analizar las razones de su ostracismo y destacar cualidades que creen que encajan perfectamente en el fútbol español y el Sevilla.

Así, Jordan Pardon, periodista de Footmercato especialista en información del OM, se muestra convencido en ESTADIO Deportivo de que el delantero relanzara su carrera en el Ramón Sánchez-Pizjuán con argumentos convincentes y sin olvidar la realidad del futbolista en lo que va de campaña 25/26.

Explica las razones de su ostracismo en el Marsella y su comportamiento ejemplar

"Su debut fue sensacional la temporada pasada y relegó a Elye Wahi, uno de los más grandes fichajes del OM, al banquillo. De Zerbi a menudo lo elogió, pero su segunda parte de la temporada fue más complicada con la llegada de Gouiri. El regreso de Aubameyang este verano ha sido fatal para él", explica en ED Pardon, que añadió que, pese a su complicadísima situación, jamás generó polémica en el seno del Velodrome.

"Es un jugador que no causa problemas en el OM, jugaba con el equipo reserva al principio de la temporada, porque no estaba en los planes de De Zerbi, pero nunca se quejó públicamente y estaba muy implicado. Los entrenadores del OM siempre han elogiado su ejemplo", revela el periodista galo, que destaca sus virtudes y su posible ajuste al fútbol español.

"Tengo la sensación de que el campeonato español puede corresponder a sus cualidades. Es un 'nueve' bastante móvil, bastante pequeño pero robusto. No es solo un atacante que concluye las acciones, sabe crear espacios, combinar, hacer jugar a los demás...", apunta Jordan Pardon, que realza su carácter luchador y trabajador sobre el césped: "Es muy insistente en la presión y tiene carácter, un poco lo que se puede ver en algunos delanteros argentinos -Él es de origen argentino-".

En este sentido, Pardon ve posible que Maupay cause muy buena impresión en Nervión, donde han destacado numerosos compatriotas suyos: "Tiene las cualidades para triunfar en España, y en el Sevilla, un club en el que a menudo han brillado los franceses en las últimas temporadas, como Nzonzi, Gameiro, Ben Yedder, Badé, Koundé, Lenglet..".

Además, Pardon recuerda que Maupay fue muy precoz en el fútbol francés: "Maupay se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en la historia de la Ligue 1 en 2012 al debutar a la edad de 16 años. Ya tiene casi 15 años de carrera profesional".