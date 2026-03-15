Betis - Celta, en directo el partido de hoy de LaLiga EA Sports en vivo online

ESTADIO Deportivo les cuenta todo lo que acontezca antes, durante y después de este encuentro correspondiente a la jornada 28ª

¡¡Buenas tardes!! Bienvenidos al directo del Betis-Celta de LaLiga , con la quinta plaza (recordemos, de Champions League ahora mismo ) en juego. Les dejamos para arrancar todos los detalles de la previa .

Mucha alegría en la concentración bética previa al choque contra el Celta . Felicitaciones al juvenil por la conquista de la Copa del Rey ante el Barça , al que ha goleada por 1-4 en Lugo .

Jugadores, técnicos, empleados y directivos del Real Betis han propuesto este final de semana a la afición que se una a una conjura que busca romper la racha de dos derrotas seguidas y cuatro partidos oficiales sin ganar en los dos próximos encuentros en el Estadio de La Cartuja: el de este domingo 15 de marzo a las 18:30 horas frente al RC Celta de Vigo y el del próximo jueves 19-M contra el Panathinaikos, el primero de la jornada 28ª de LaLiga y el segundo, la vuelta de octavos de final de la Europa League.

Vencer a los gallegos, aparte de restaurar la confianza para el duelo continental, permitiría a los verdiblancos dar un pase de gigante hacia la conquista de la quinta plaza de la clasificación, dejando la cuarta a nueve puntos (con el 'goal-average' particular ganado al Villarreal CF), aunque ambas valen lo mismo en estos momentos: clasificación para la próxima edición de la Champions League. El '1' en la quiniela aumentaría el colchón heliopolitano a las seis unidades y le apuntaría el duelo directo en caso de empate final.

Tras la cita frente a los de Claudio Giráldez, que rebasarían en la tabla a sus anfitriones y se anotarían la supervivencia en caso de igualada postrera a puntos con una victoria en el recinto colindante con Santiponce, tocará levantar la eliminatoria de la UEL frente al Panathinaikos de Rafa Benítez, que abrochó con un trabajado y afortunado 1-0 la cita de ida en el Olímpico de Atenas merced a un polémico penalti de Diego Llorente a Karol Swiderski sobre la bocina que transformaría Vicente Taborda. Un tiro a puerta, un gol y la victoria.

Confía el Real Betis en los más de 60.000 aficionados que, una vez más, alentarán desde la grada en ambos partidos a los suyos, cada vez con mejores noticias desde la enfermería. De esta forma, Sofyan Amrabat ha vuelto a la convocatoria verdiblanca más de cuatro meses después del fatídico choque de tibias con Isco Alarcón (al que se espera, como Giovani Lo Celso, después del parón de selecciones) que produjo a ambos la necesidad de sendas artroscopias en sus tobillos derechos.

Para la Europa League no estará Diego Llorente, reservado por un edema en el cuádriceps en LaLiga y sancionado para la crucial contienda continental, aunque seguramente alta en San Mamés contra el Athletic Club. Con todo, vistos los precedentes, no sería de extrañar que técnicos y médicos retuvieran unos días más al central madrileño, que estaba dispuesto a forzar este fin de semana para ayudar al equipo, ya que enseguida llegarán quince días de más calma sin obligaciones oficiales para ponerse a tono y afrontar la recta final en plenas condiciones.