Betis - Celta, en directo el partido de hoy de LaLiga EA Sports en vivo online
ESTADIO Deportivo les cuenta todo lo que acontezca antes, durante y después de este encuentro correspondiente a la jornada 28ª
Betis
Celta
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Así veían el partido en la víspera Manuel Pellegrini y Claudio Giráldez.
Mucha alegría en la concentración bética previa al choque contra el Celta. Felicitaciones al juvenil por la conquista de la Copa del Rey ante el Barça, al que ha goleada por 1-4 en Lugo.
¡¡Buenas tardes!! Bienvenidos al directo del Betis-Celta de LaLiga, con la quinta plaza (recordemos, de Champions League ahora mismo) en juego. Les dejamos para arrancar todos los detalles de la previa.
Jugadores, técnicos, empleados y directivos del Real Betis han propuesto este final de semana a la afición que se una a una conjura que busca romper la racha de dos derrotas seguidas y cuatro partidos oficiales sin ganar en los dos próximos encuentros en el Estadio de La Cartuja: el de este domingo 15 de marzo a las 18:30 horas frente al RC Celta de Vigo y el del próximo jueves 19-M contra el Panathinaikos, el primero de la jornada 28ª de LaLiga y el segundo, la vuelta de octavos de final de la Europa League.
Vencer a los gallegos, aparte de restaurar la confianza para el duelo continental, permitiría a los verdiblancos dar un pase de gigante hacia la conquista de la quinta plaza de la clasificación, dejando la cuarta a nueve puntos (con el 'goal-average' particular ganado al Villarreal CF), aunque ambas valen lo mismo en estos momentos: clasificación para la próxima edición de la Champions League. El '1' en la quiniela aumentaría el colchón heliopolitano a las seis unidades y le apuntaría el duelo directo en caso de empate final.
Tras la cita frente a los de Claudio Giráldez, que rebasarían en la tabla a sus anfitriones y se anotarían la supervivencia en caso de igualada postrera a puntos con una victoria en el recinto colindante con Santiponce, tocará levantar la eliminatoria de la UEL frente al Panathinaikos de Rafa Benítez, que abrochó con un trabajado y afortunado 1-0 la cita de ida en el Olímpico de Atenas merced a un polémico penalti de Diego Llorente a Karol Swiderski sobre la bocina que transformaría Vicente Taborda. Un tiro a puerta, un gol y la victoria.
Confía el Real Betis en los más de 60.000 aficionados que, una vez más, alentarán desde la grada en ambos partidos a los suyos, cada vez con mejores noticias desde la enfermería. De esta forma, Sofyan Amrabat ha vuelto a la convocatoria verdiblanca más de cuatro meses después del fatídico choque de tibias con Isco Alarcón (al que se espera, como Giovani Lo Celso, después del parón de selecciones) que produjo a ambos la necesidad de sendas artroscopias en sus tobillos derechos.
Para la Europa League no estará Diego Llorente, reservado por un edema en el cuádriceps en LaLiga y sancionado para la crucial contienda continental, aunque seguramente alta en San Mamés contra el Athletic Club. Con todo, vistos los precedentes, no sería de extrañar que técnicos y médicos retuvieran unos días más al central madrileño, que estaba dispuesto a forzar este fin de semana para ayudar al equipo, ya que enseguida llegarán quince días de más calma sin obligaciones oficiales para ponerse a tono y afrontar la recta final en plenas condiciones.