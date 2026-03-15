A Pellegrini le "cuesta entender" la tensión ambiental, pero tiene la receta para desterrarla

Al míster chileno le "parece extraño" que haya silbidos pese a ser quintos y depender de sí mismos para pasar a cuartos de la UEL, aunque aboga por "superarlo a través del juego, como en la segunda parte, cuando el público se volcó"

"Nos pasó en el primer tiempo que quedamos en desventaja al minuto. Lógicamente, sentimos la tensión, pero ya en los últimos 15 minutos mejoramos muchísimo; y, en el segundo tiempo, el equipo jugó muy bien. Para mí siempre dejar puntos en casa son puntos perdidos, como ganados los que sumamos de visita. Mantuvimos las distancias y tuvimos las últimas oportunidades, que pudimos haber concretado, pero no se pudo. Al menos, seguimos sumando y a seguir peleando hasta el final", comenzaba diciendo en sala de prensa el entrenador del Real Betis, que incidía en la importancia de la reacción, aunque ésta quedara a medias.

"Independientemente del resultado, me quedo con la segunda mitad. Supimos revertir un marcador adverso y un primer tiempo en el que nos costó muchísimo por el marcador adverso, la tensión del público y los resultados anteriores. Nos supimos reponer. Ahora, a pensar en el jueves, donde tenemos que evitar esos errores defensivos que nos están penalizando mucho en los últimos partidos. Tanto en Grecia como en Getafe, el rival no acumuló llegadas ni méritos para hacer goles, pero cometimos fallos importantes", añadía Manuel Pellegrini con respecto a la trascendencia anímica del 1-1 con vistas a la vuelta de octavos de la Europa League ante el Panathinaikos.

Bellerín

"Héctor tiene una trayectoria larga en el mundo del fútbol, en el Arsenal en Inglaterra y aquí mismo en el Real Betis. Desgraciadamente para él, estuvo casi tres meses lesionado y no pudo jugar. Empezó a entrenarse 2-3 semanas atrás y, viendo la intensidad en los entrenamientos, le dimos paso para jugar. Es un jugador importante y, por suerte, este domingo lo demostró. Siempre es un riesgo colocar a un jugador que viene de tanto tiempo sin fútbol, pero hizo un gran partido, nos aportó mucho por ese sector y me alegro por él".

¿Mereció más que el empate?

"Tengo la sensación de que hicimos un partido muy completo pese a que se nos puso mal desde el principio. Veníamos de una derrota en el último minuto en Grecia que era un empate importante para buscar la clasificación, que se sumaba a otra en Getafe. Así que comenzar en casa ante 60.000 personas perdiendo a los 2-3 minutos 0-1 nos complicó un tiempo, pero supimos sobreponernos a ese traspié. Creo que el segundo tiempo nos va a servir mucho para el jueves en lo referente a recuperar la confianza en lo que hacemos y en los resultados".

Cinco partidos sin ganar y una final el jueves

"Sería muy importante para nosotros retomar la senda del triunfo, lo que nos daría confianza. Son cinco partidos en los que, por unas razones u otras, no hemos ganado; trataremos de, a partir del juego, ir superando a los rivales. Ojalá que lo podamos hacer el jueves para seguir en la Europa League y clasificarnos para los cuartos de final. Por eso creo que este partido nos va a servir para volver a agarrar esa confianza en lo que estamos haciendo".

Amrabat, sin minutos

"Ya se esta entrenando con normalidad. Seguramente, si hubiésemos ido 2-1, habría tenido unos minutos ya para reforzar la parte defensiva, pero con 1-1 queríamos ganar el partido y arriesgamos un poco dejando solo a Marc Roca en ese sector. En cualquier momento, por supuesto, va a reaparecer".

Ambiente de tensión

"Cuesta entenderlo, sin lugar a dudas, porque estamos quintos en la tabla, con muchos jugadores importantes afuera, clasificados entre los ocho primeros en la UEL, donde estamos intentando pasar a cuartos de final. Por algún motivo, parece extraño, pero la única manera de superarlo es a través del juego. Como hicimos en el segundo tiempo, cuando el público enseguida se volcó con nosotros".

Giro al descanso

"Más que algo táctico, hubo 25 minutos en que sentimos el 0-1. Se iban acumulando errores de funcionamiento, personales... Pero, a poco que nos fuimos asentando en el campo, recuperamos el control y ellos no tuvieron las llegadas del principio. Para el Celta, que juega muy bien al fútbol y es creativo, partir en ventaja les dio tranquilidad y seguridad. En el entretiempo corregimos un poco la recuperación del balón en distintos sectores, lo que nos permitió tener el dominio del partido".