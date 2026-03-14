Pellegrini responde a las crecientes críticas por los resultados del Betis: "No son los habituales"

El preparador verdiblanco reivindica su trabajo ante la lluvia de reproches y señala como clave no perder la confianza ni inventar fórmulas que no existen

Los resultados negativos en las últimas jornadas han provocado que se disparen las críticas hacia numerosas direcciones, pero, sobre todo, se enfoquen en Manuel Pellegrini, como demuestra el reproche realizado recientemente por Oli, exdelantero heliopolitano.

Este sábado, en la rueda de prensa previa al encuentro, el preparador verdiblanco ha sido cuestionado por su situación y las críticas que está recibiendo por la dinámica negativa del equipo. El míster no se escondió, al contrario.

"Las críticas hay que saber recibirlas, pero estos no son nuestros resultados habituales"

"Yo creo que cuando vienen las críticas, porque los resultados no son los adecuados, uno tiene que saber recibirlas, entenderlas, ya sea el director deportivo, ya sea mi persona, ya sean los jugadores, porque los resultados no son los que uno puntualmente está teniendo en estos momentos, ya que globalmente sí han sido absolutamente dentro de lo esperado", señaló el chileno, que insistió en que hay rachas, pero que lo imprescindible es mantenerse firmes, con fe en el trabajo realizado.

"Como dije recién de los jugadores, hay momentos mejores de ellos, momentos peores de rendimientos individuales, pero lo que no hay que perder es la confianza y la condición de lo que uno hace, y eso es lo que este equipo ha mantenido en el tiempo y lo va a seguir manteniendo", indicó Pellegrini, que reconoció la trascendencia del choque.

Pellegrini resalta el aliciente extra de la visita del Celta

"Creo que es un partido muy importante, no decisivo, porque después van a quedar 30 puntos más que vamos a tener que seguir peleando, ya sea para llegar más arriba o para mantenernos en posición. Eso sí, es un partido para sacarles siete puntos, porque ganamos la diferencia de gol también con el Celta, pero hay otros rivales", apuntó el técnico, que señala cuál considera la clave para sacar adelante este duelo.

"No perder la confianza. El equipo hace exactamente lo mismo cuando hicimos los partidos que ganamos. Le pasa a todos los equipos en todas las temporadas. Si revisamos las temporadas de atrás perdimos varias veces cuatro partidos seguidos. Tuvimos baches durante la temporada como lo tienen todos los equipos. Hay que saber sortearlo lo antes posible. No hay que perder confianza ni empezar a inventar fórmulas secretas que no existen", explicó Pellegrini, al que se le preguntó por el bloque del equipo en Atenas con uno más.

"El fútbol es la única explicación que uno puede tener. Por supuesto que han sido dos situaciones que suceden muchas veces. Los marcadores se dan por distintas circunstancias, por falta de confianza, por todas las cosas que van sucediendo dentro de un campo de juego. Hay que estar adentro para saberlo. El otro día jugamos mejor once contra once que once contra diez. Cosa también bastante absurda, pero también sucede", explicó.