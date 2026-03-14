El exbético Oli critica abiertamente a Pellegrini: "El mensaje está muy repetido"

El exdelantero verdiblanco considera autocomplaciente el discurso del técnico tras los partidos y lo compara con un mal estudiante que no aspira a más: "Juega al cinco"

La racha negativa en la que se encuentra inmersa el Betis, con cuatro partidos sin ganar y dos derrotas, han situado nuevamente a Manuel Pellegrini en el centro de las críticas por la imagen mostrada por el equipo y la gestión del vestuario en cuanto a alineaciones y cambios durante los partidos.

El empate en el derbi crispó los ánimos tras dejar escapar un 2-0 favorable y las derrotas ante Getafe y Panathinaikos, que obliga remontar en casa para pasar a cuartos de la Europa League, han disparado los reproches contra el 'Ingeniero' y no solo por parte de un sector de la afición que opina incluso que su ciclo se ha acabado.

El exbético Oli critica el discurso de Pellegrini

Y es que este señalamiento va más allá de la afición y también ha puesto el punto de mira en el chileno un reconocido exbético, el exdelantero Oli, que igualmente dirigió como entrenador al Betis Deportivo. El ovetense, que militó en Heliópolis de 2000 a 2003, día de hoy todavía sigue muy de cerca al Betis, pues le dejo una profunda huella, y no ha dudado en apuntar al técnico por la dinámica negativa del equipo, más concretamente a su discurso.

"Los discursos son los relatos que cuenta Pellegrini después de los partidos. Ha entrado una especie de autocomplacencia y de que juega al cinco. Como el mal estudiante que solo le da con el cinco y solo pelea por el cinco y no por hacer algo grande, un notable, un sobresaliente, y que da por bueno el cinco", señaló en el pódcast Informe Morrocotudo el exbético, que profundizó en su disertación.

"Es un mensaje muy repetido el de estamos ahí después de malos partidos. Se me ocurre, por ejemplo, de un mal partido en Oviedo, de un mal partido en Vitoria, de un mal partido con el Rayo en casa... Y luego el relato de Pellegrini en el post-partido de hablar de que hubo una buena primera parte en Getafe, que se jugó bien, (0:36) que en Oviedo, un equipo que estaba muerto, y el Betis salvó un punto...", apuntó Oli, en desacuerdo con los análisis del entrenador heliopolitano.

El exbético espera que el mensaje que mande en el vestuario sea distinto

"Él ha ido mandando un mensaje en el post-partido que yo quiero pensar que no lo hace de puertas para adentro. Yo quiero pensar que eso lo dice en la sala de prensa, pero de puertas adentro, yo creo que no, porque si no, sería un error. Quiero pensar que de puertas adentro manda otro mensaje al vestuario, porque si es el mismo mensaje de los post-partidos de Pellegrini yo creo que el Betis", señaló Oli, que conlcuyó con la necesidad de hacer autocrítica.

"Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es hacerse trampas al solitario, que es como engañarse a sí mismo", indicó el exbético, duro en su reflexión contra Manuel Pellegrini.