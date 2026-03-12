Pellegrini lamenta haber "perdido de manera increíble" por un "penalti intrascendente", pero cree que "el equipo va a reaccionar"

El chileno reconoce "cierto desánimo" por que "los resultados no se están dando", aunque confía en que, estando "todos juntos", los suyos se levantan ante Celta y los griegos en La Cartuja

"Las sensaciones son encontradas. Desde el primer minuto intentamos salir a ganar y tuvimos ocasiones, especialmente en el primer tiempo. No recuerdo ocasiones de ellos ni paradas de Pau López como para explicar que hayamos perdido el partido por un penalti absolutamente intrascendente, en un balón que ya había pateado fuera y chocan luego los dos jugadores. Se cobra un penalti que... desgraciadamente, así es el fútbol. Nos quedan al menos 90 minutos para darle la vuelta en casa ante un equipo que defiende muy bien. En términos generales, hicimos un partido más que correcto", esbozaba Manuel Pellegrini en rueda de prensa.

"Tuvimos un rato un jugador más, pero ellos meten 8-9 atrás. Nos falto creatividad para aprovechar esa ventaja numérica, pero insisto en que desde el primer minuto intentamos ganar. En el segundo tiempo, echamos de menos algo de llegada. Ellos se cierran bien y es difícil entrarles; para mí, debimos decidir en el primer tiempo. Ya hablamos de que ellos son peligrosos en las contras y, en una de ellas al final, el árbitro les dio esa opción con el penalti", añadía el técnico del Real Betis, que reconoce el pesar del vestuario: "Todos los equipos, cuando los resultados no se dan, sienten un cierto desánimo en principio, pero creo que el equipo va a reaccionar. Primero, vamos a intentar ganar al RC Celta en casa ante nuestra gente y, luego, el jueves buscaremos dar la vuelta a la eliminatoria".

Sin sorpresas

"Sabíamos antes del partido cómo jugaban y lo hicieron como esperábamos. No llegaron a nuestra portería, aunque en el segundo tiempo desgraciadamente se fue desvirtuando todo, primero con su expulsión, que imposibilitó aún más encontrar espacios, y, después, con ese penalti que nos hace perder el partido de forma increíble. Pero todavía quedan 90 minutos e intentaremos darle la vuelta para seguir en esta competición, si bien antes toca el Celta en LaLiga".

Bajón de ciertos jugadores

"Los rendimientos individuales y colectivos los vemos internamente con ellos. Por distintas circunstancias, los resultados no se están dando, lo que es algo que debemos analizar".

Plena confianza en la afición

"No me preocupa los que recuperan para la vuelta. Tienen un estilo de juego muy definido. Me preocupa más que estemos tranquilos y mentalmente concentrados para afrontar un partido muy importante ante nuestra gente, que nos va a arropar desde el minuto 1 hasta el 90. Primero, habrá que igualar la eliminatoria para luego superarla, por lo que debemos estar todos juntos".