Manu Fajardo: "No es excusa, la realidad ha penalizado al Betis y ha perjudicado las planificaciones"

El director deportivo analiza el duelo ante el Panathinaikos de Rafa Benítez, con los nervios y la ilusión de los partidos importantes, aunque con ganas de ver una reacción en un grupo que viene siendo criticado por su reciente parcial en LaLiga y al que defiende, recordando que lleva casi todo el curso sin Isco, Lo Celso, Amrabat...

Como suele ser habitual, Manu Fajardo ha atendido a los medios de comunicación del Real Betis en las horas previas al encuentro que disputará en la tarde de este jueves ante el Panathinaikos FC en el encuentro de ida de la eliminatoria de octavos de final de la UEFA Europa League. Desde Atenas, el director deportivo del club verdiblanco ha mostrado "máxima confianza" en la calidad de la plantilla y en la contrastada sabiduría de Manuel Pellegrini. En este sentido, aunque ha admitido que las críticas que el equipo ha recibido en las últimas semanas están más que justificadas, pone en valor una temporada en la que han llegado a mediados de marzo luchando por meterse entre los ocho mejores de la segunda competición continental y está quinto en LaLiga EA Sports.

Manu Fajardo, con los nervios propios de las grandes citas en previa del Panathinaikos - Betis

"Siempre, previamente a un partido, hay nervios; pero bienvenidos sean. Llega la parte bonita de la competición, ¿no? Nos hemos librado de jugar un 'play off' y ahora llega la parte en la que hay que darlo todo. Llega el último tramo de la temporada y es bastante ilusionante. Somos conscientes de que en los últimos partidos de liga hemos estado en ambas fases del juego lejos de lo que suele ser el Betis habitual; pero bueno, también, estamos esperando ya la reacción después de la acción. Enfocados y comprometidos con este tramo final de la temporada", ha explicado Fajardo en Betis TV antes del encuentro de este jueves en Atenas.

El regreso del EuroBetis llega en medio de las críticas por el parcial de dos puntos de nueve en LaLiga EA Sports

"Más allá del acierto o del desacierto, el grupo de jugadores que conforman esta plantilla es formidable y el nivel de compromiso es sobresaliente. Han demostrado que después de dinámicas jodidas o de resultados abultados se han levantado rápidamente y han vuelto a llevar el nombre del Betis a lo más alto, sacando resultados positivos. Así que hay máxima confianza en el los jugadores y en el 'staff'. Tenemos que dar un paso más para afianzar la quinta posición, mínimo, en la competición local y para poder volver a soñar en poder llegar de nuevo lejos en una competición europea".

"Las temporadas de Manuel suelen ser muy parejas y muy regulares", ha recordado, en la línea de lo expresado por Ángel Haro. Vuelvo a reiterar que el nivel en los últimos partidos ha estado lejos de lo que nosotros creemos que debe de ser el Real Betis y creo que es buena esta exigencia y esta crítica constructiva, porque nos obliga a todos a dar un plus; pero tampoco hay que olvidarnos y ser conscientes de dónde venimos, que es una temporada un poco apática también en cuanto a lesiones o a volumen de partidos y a día de hoy estamos quintos en liga y afrontamos unos octavos de final de la Europa League".

Quintos en LaLiga y en octavos de la Europa League sin Isco Alarcón, Sofyan Amrabat, Gio Lo Celso, un mes sin Ez Abde...

"Obviamente no es una excusa. Es una realidad que te penaliza y te perjudica las planificaciones que llevas a cabo en el mercado de verano o en el mercado invernal, porque a cualquier equipo le quita tres o cuatro piezas de la más importantes de la plantilla y eso se nota. A Isco, prácticamente no lo hemos tenido en toda la temporada. Lo Celso, que es uno de los jugadores más diferenciales de la plantilla, también lleva un tiempo considerable de baja. Amrabat, lo mismo; Abde estuvo en la Copa de África... Por todo eso hay que darle mucho valor a este grupo de fantásticos jugadores".

Manu Fajardo analiza al Panathinaikos de Rafa Benítez

"Es un entrenador con una muy buena trayectoria, con jerarquía y que no lo va a poner fácil. Es un equipo muy bien trabajado sin balón, muy sólido, que ha dado un paso en frente en esa solidez defensiva cambiando el sistema a una línea de tres. Va a ser un partido incómodo para que nosotros no saquemos el talento que tenemos en tres cuartos de campo y para que no nos sintamos cómodos con balón. Va a tratar de jugar sus armas, pero como siempre digo: si das el 200% y como mínimo igualas en intensidad, estoy convencido de que el talento que tiene el Real Betis aparecerá".