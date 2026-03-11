Rafa Benítez atisba "debilidades en defensa" de un Betis "con una ventaja significativa"

Para el técnico madrileño, que Manuel Pellegrini lleve seis años al frente de los verdiblancos supone que haya "transmitido claramente sus ideas, lo que no significa que no se le pueda ganar"

El entrenador del Panathinaikos griego, Rafa Benítez, consideró en vísperas de la ida de los octavos de final de la Europa League que el Real Betis "es un buen equipo, con un buen entrenador", el chileno Manuel Pellegrini, quien "lleva seis años allí, lo que supone una ventaja significativa" para su rival, "ya que ha transmitido claramente sus ideas". El técnico español, sin embargo, afirmó este miércoles en rueda de prensa que "esto no significa que no se le pueda ganar", pero sí que "la manera correcta" para hacerlo es "pensar en ir partido a partido", sin dejarse llevar por la buena racha actual del Panathinaikos.

"Todavía no estamos donde queremos. Tenemos que seguir y hacer las cosas mejor. Tenemos que trabajar en equipo y ayudarnos mutuamente. Tenemos que protegernos, no exponernos al uno contra uno y tener cuidado, porque ellos, cada vez que tienen el balón, pueden crear algo, y, cada vez que lo recuperan, lo mismo", dijo el madrileño. Rafa Benítez, en declaraciones recogidas por la Agencia Efe, recordó que, cuando se hizo cargo del conjunto ateniense, "tenía tres puntos en la UEL" y que lo ha conducido a "una mejor situación, pero esto es el Panathinaikos y no es suficiente, aunque demuestre un progreso", al tiempo que precisó que esto no significa que vaya a ganar esta competición, pues "si lo dijera, parecería un loco".

También se mostró "realista" ante las opciones de su equipo contra el Real Betis, al que afronta "con la mentalidad adecuada" pese a los "problemas con suspensiones o lesiones", y puntualizó que, aunque "la afición dice que hay que ganarles", remarcó que están "hablando de un equipo que está en lo más alto de la Liga española". Eso sí, el ex del RC Celta afirma que su rival "tiene debilidades, como cualquier equipo", sobre las que matizó que prefiere "no hablar, porque ahora mismo seguro que están escuchando", con lo que se limitó a resaltar que "es un buen equipo en ataque", con "algún problema en defensa, porque están acostumbrados a tener la posesión".

Indicios sobre su posible once

Benítez explicó que antes de este duelo europeo hizo "cambios para el descanso de algunos jugadores en el partido contra el Levadiakos" de la pasada jornada de la Super League griega y recordó que "el Betis también cambió mucho ante el Getafe", lo que "significa que el equipo es fuerte y todos pueden contribuir", además de que así es como el grupo "se fortalece".