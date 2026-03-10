La convocatoria del Betis para los octavos de la Europa League: ante el Panathinaikos, los mismos que contra el Getafe

El equipo verdiblanco viajará a primera hora de la mañana de este miércoles rumbo a la capital griega y se ejercitará en el Olímpico de Atenas en sesión vespertina, justo después de la rueda de prensa que ofrecerán Manuel Pellegrini y Aitor Ruibal

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha sido madrugador y ha publicado a primera hora de la tarde de este martes la lista con los 24 futbolistas convocados que viajarán este próximo miércoles a Atenas (Grecia) para disputar contra el Panathinaikos FC el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League. No hay ninguna novedad en la expedición, que será exactamente la misma que viajó el pasado fin de semana al Coliseum de Getafe, en la jornada 27 de LaLiga EA Sports.

A pesar de la alegría de ver a Sofyan Amrabat ejercitándose por primera vez al mismo ritmo que el resto de sus compañeros en las dos sesiones de esta semana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y a los avances de un Giovani Lo Celso que viene dejándose ver pisando césped en Los Bermejales, ninguno de los dos volverá a corto plazo. El marroquí intentará probarse antes del parón liguero de finales del presente mes de marzo; mientras que al argentino y a Isco Alarcón todavía les queda un poco más. Los tres completan la lista de bajas del Betis para regresar a la Europa League tras ahorrarse la ronda de repesca previa a los octavos de final.

Así las cosas, la lista de citados para Grecia es idéntica a la de Getafe y casi la misma de El Gran Derbi, con la inclusión del argentino Valentín Gómez que estuvo sancionado contra el Sevilla FC y volvió al once en la derrota con los azulones. Se mantienen el tocado Antony dos Santos, como siempre dosificándose en los entrenamientos para poder darlo todo en los partidos; con el canterano Pablo García, que hará doblete con filial y primer equipo siempre que pueda; y con jugadores recién salidos de lesiones que van ganando ritmo de competición, como pueden ser el Cucho Hernandéz, Héctor Bellerín o Junior Firpo.

La convocatoria del Betis para visitar al Panathinaikos en la Europa League

La lista al completo con los 24 futbolistas convocados por Pellegrini para el duelo en el Olímpico de Atenas está compuesta por los porteros Álvaro Valles, Adrián San Miguel y Pau López; los defensas Héctor Bellerín, Aitor Ruibal, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Diego Llorente, Natan de Souza, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez y Junior Firpo; los centrocampistas Sergi Altimira, Marc Roca, Nelson Deossa, Pablo Fornals y Álvaro Fidalgo; y los atacantes Antony dos Santos, Pablo García, Ez Abde, Rodrigo Riquelme, Chimy Ávila, Cucho Hernández y Cédric Bakambu.