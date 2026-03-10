Malos augurios para Antony a seis días de la decisión determinante de Ancelotti

Aunque lo vigilan de manera estrecha y hasta la oficialidad no se descarta ningún escenario, desde Brasil llegan malas noticias para Antony de cara a cumplir su sueño

Ahora mismo, como no podía ser de otra forma, Antony se encuentra plenamente centrado en el choque vital del jueves contra el Panathinaikos correspondiente a la ida de los octavos de final de la Europa League e inmediatamente después se enfocará en el también trascendente duelo contra el Celta.

Esto no quiere decir que el extremo bético no mire de reojo a Brasil a la espera de una decisión importante para él, pues el lunes 16 de marzo se conocerá oficialmente la lista de Ancelotti para los amistosos contra Francia y Croacia, la anterior a la definitiva para el Mundial, que posiblemente se hará oficial el 19 de mayo. Por ello, se trata de la última oportunidad para Antony de cumplir el sueño de disputar la cita de Estados Unidos, Canadá y México.

Noticias negativas para Antony desde Brasil

Si no entra en esta convocatoria, en la que se prevén novedades para una última prueba, será casi imposible que integre la definitiva y lo cierto es que desde Brasil no llegan noticias precisamente positivas para la estrella bética.

No en vano, el prestigioso medio brasileño Globo, muy cercano a la Canarinha, afirma que Antony no se encuentra en principio entre las novedades previstas para estos dos encuentros a pesar de que la lesión grave de Rodrygo Goes aumentaba sus posibilidades de entrar en los planes de Carletto. Y es que, según estas informaciones, Endrick, Neymar, Rayan e Igor Thiago le llevarían la delantera una vez que Vinicius, Raphinha y Martinelli son fijos en los dos costados.

No obstante, quedan días para la convocatoria definitiva y no se descarta por completo que finalmente Carletto le dé la oportunidad al bético, porque estará pendiente de él hasta última hora, sobre todo en el partido del jueves contra los griegos.

Vigilancia que no lo descarta al cien por cien

En este sentido, fuentes cercanas a la selección de Brasil apuntaron días atrás a ESTADIO que Ancelotti y los miembros de su cuerpo técnico lo vigilan muy de cerca por sus números este curso en el Betis y que estuvieron muy pendiente del derbi, en el que marcó el primer gol bético.

Estas fuentes lo otorgaban ciertas posibilidades a la par que recordaban la elevada competencia en su posición pese a que el adiós al Mundial de Rodrygo alimentaba sus esperanzas.

Ahora, desde Brasil se minimizan las posibilidades de Antony aunque hasta el lunes no habrá certeza absoluta sobre la postura de Ancelotti, que ya lo llamó en junio, pero no saltó al césped.