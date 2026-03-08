La pubalgia sigue haciendo mella en Antony: "Tiene los mismos problemas de siempre"

El extremo brasileño del Real Betis fue suplente por primera vez en lo que va de temporada en LaLiga. Manuel Pellegrini no quiso arriesgar de cara a los octavos de final de la Europa League y aseguró que Antony sigue teniendo "los mismo problemas de siempre"

El Real Betis vivió un 'domingo negro' en el Coliseum ante un Getafe que se impuso en intensidad y en el marcador. El 2-0 imperó en el luminoso y dejó a un Betis muy tocado y señalado, junto a Manuel Pellegrini, que apostó por revolucionar un once con hasta 7 cambios. Llamaba especialmente la atención que entre los titulares no figuraba el nombre de Antony, indiscutible para este 'EuroBetis' que tiene la cabeza puesta en los octavos de final de la Europa League. Este apuntaba a ser uno de los motivos de su suplencia, pero viendo la mala imagen que los verdiblancos dejaban sobre el césped del sur de Madrid, Pellegrini , en la segunda parte, dio entrada al brasileño que se mostró apático, aunque dejó algún detalle de calidad que pudo cambiar el resultado final. Su suplencia vuelve a generar debate en la avenida de La Palmera, pero la realidad, más allá de los minutos jugados, es que la pubalgia sigue haciendo mella en un Antony que no está al 100%.

La pubalgia limita la capacidad de recuperación de Antony

Así lo conto Pellegrini en los micrófonos de Movistar+ cuando fue preguntado por esa llamativa suplencia de Antony. El ingeniero fue claro, conciso y no quiso distraer a la afición verdiblanca de la realidad. Antony no estaba para jugar desde el pitido inicial debido a que sigue acarreando molestias en el pubis por culpa de esa inoportuna pubalgia que prohíbe a la afición hispalense disfrutar de su estrella. "Tiene los mismos problemas de siempre con la pubalgia. Hay ahora menos tiempo ahora para recuperar de domingo a jueves y por eso Antony empieza desde el banquillo", destacó el entrenador del Real Betis que confirma que la pubalgia sigue haciendo mella en el futbolista brasileño.

Antony se pierde la primera titularidad en LaLiga desde que llegó al Betis en verano

Y es que es muy poco habitual ver a Antony fuera del once inicial del Real Betis. En lo que va de temporada, el extremo del conjunto verdiblanco ha jugado 22 partidos de LaLiga en los que 21 ha sido titular. Ante el Getafe ha sido la primera vez que Antony ha comenzado el partido en LaLiga desde el banquillo provocado por esa pubalgia que condiciona su rendimiento. Jugar los domingos y los jueves está mermando la capacidad de recuperación del futbolista que hace un esfuerzo titánico en cada encuentro con el dolor que arrastra. Aún así, ante el Panathinaikhos en los octavos de final de la Europa League apunta a volver a la titularidad.