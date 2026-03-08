LaLiga se pronuncia acerca de los incidentes en el Getafe - Real Betis y amenaza a los responsables: "Colaboraremos al máximo con la investigación"

LaLiga condena "firmemente" los incidentes de los ultras locales que provocaron la intervención policial en uno de los fondos del Coliseum durante el partido entre el Getafe y el Betis

El Real Betis no pudo hacer frente al Getafe en un partido dónde, en los primeros diez minutos de juego, el fútbol pasó a un segundo plano después de que la policía nacional tuviese que cargar en una de las gradas fondo de Coliseum tras una reyerta entre aficionados de ambos equipos, siendo los radicales del conjunto local los protagonistas del enfrentamiento. El partido se detuvo durante poco más de 5 minutos mientras que se restablecía la normalidad en las gradas del estadio del sur de Madrid. LaLiga, tras los bochornosos acontecimientos vividos, se ha pronunciado acerca de los incidentes y amenaza a los responsables.

LaLiga condena los incidentes ocurridos en el Getafe - Real Betis de la jornada 27

LaLiga condenó este domingo "firmemente" los incidentes de los ultras locales que provocaron la intervención policial en uno de los fondos del Coliseum durante el partido entre el Getafe y el Betis y anunció que colaborará al "máximo con la investigación para identificar a los responsables de estos actos intolerables". "Tolerancia 0 ante cualquier acto de odio dentro o fuera de nuestros estadios. Condenamos firmemente los hechos sucedidos en el Getafe-Betis. Colaboraremos al máximo con la investigación para identificar a los responsables de estos actos intolerables", expresó LaLiga a través de sus canales oficiales. "Seguiremos trabajando junto a clubes, autoridades y agentes sociales para combatir la violencia y el odio en la sociedad", añadió. El Getafe-Betis tuvo que pararse durante aproximadamente cinco minutos por una actuación policial sobre los ultras del conjunto azulón, que intentaron acceder a la zona de los hinchas del conjunto sevillano y fueron detenidos por los cuerpos de seguridad del estado.

Pellegrini sobre los incidentes en el Coliseum: "No podría decir nada de los incidentes porque no pude saber nada"

Acerca de los disturbios en la grada se preguntó a Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis que no supo responder a la cuestión de los periodistas presentes. "No podría decir nada de los incidentes porque no pude saber nada", declaraba Pellegrini tras el partido en la rueda de prensa.

Ahora, le toca a LaLiga responder de forma conjunta a las fuerzas y seguridad del estado para identificar a los aficionados que protagonizaron este incidente, ponerlos a disposición de la Policía Nacional y de los clubes que podrían llevar a acbo sanciones ejemplares a estos hinchas involucrados en la reyerta del Coliseum en la jornada 27 de LaLiga.