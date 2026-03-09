Igor Tudor sobre el Atlético de Madrid: "Lo primero a destacar es la mentalidad de Simeone"

El entrenador del Tottenham valoró la situación de su equipo y el trabajo de Simeone en el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid y el Tottenham se medirán en los octavos de final de la Champions League. El conjunto rojiblanco recibe al cuadro inglés, que firmó una gran primera fase en la Champions League. Pero en la Premier League, las sensaciones son muy diferentes y el Tottenham roza los puestos de descenso. El Atlético de Madrid, sin embargo, llega al choque en buena dinámica de resultados de la mano de un fortalecido Simeone que ha sido la figura destacada por Igor Tudor, entrenador del Tottenham.

Igor Tudor: "Simeone es muy importante"

Igor Tudor advirtió este lunes de que la prioridad para su equipo es la permanencia en la ‘Premier League’ y la Liga de Campeones es “un extra”, antes de jugar contra el Atlético de Madrid en los octavos de final del torneo. "Nos enfrentamos a un equipo con mucha historia, experiencia y calidad en la Champions League. Tenemos que crecer. Nuestra prioridad es la Premier, esto es algo extra, pero nosotros queremos pasar a la siguiente ronda", valoró en la rueda de prensa en el estadio Metropolitano, escenario este martes del encuentro de ida de la eliminatoria. Además, el técnico del Tottenham destacó las virtudes del Atlético de Madrid: "Lo primero es la mentalidad de su entrenador. Ya fue jugador. Es muy importante. También tienen jugadores de gran calidad, todos te pueden marcar. Es un rival complicado. Tendremos que hacer un gran partido. Respeto mucho a Simeone como entrenador", añadió.

La crisis de resultado del Tottenham

El Tottenham llega con muchas dudas al duelo de octavos de final de la Champions League, mermado por una Premier League en la que ostentan los puestos bajos de la clasificación, rozando el descenso, hecho que podría aprovechar el Atlético de Madrid. "Por supuesto que es muy importante la Liga de Campeones y este partido. Tenemos que estar concentrados en nosotros, tenemos que crecer, esto puede ser una oportunidad. Tenemos que ver nuestros problemas y cómo podemos enfocar este tipo de partidos y hacer las cosas mejor. Eso es lo importante”, abundó el preparador del Tottenham.

El técnico expuso que está en el proceso de cambiar dinámicas en el equipo. “Y lleva más tiempo cambiarlo del que esperábamos. Hablo con el cuerpo técnico todos los días y tratamos de ver cómo de rápido podemos hacer los cambios. Hay que esforzarse en ello. Es difícil cambiar cosas que llevan haciendo meses o años”, remarcó. “Para este martes, tendremos que jugar muy firmes en defensa. Va a ser un partido muy bonito. Es una competición distinta a la ‘Premier’. Es una gran experiencia para esta temporada”, declaró el técnico.