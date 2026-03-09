El Tottenham suma refuerzos para amenazar al Atlético de Madrid en la Champions League

El Tottenham, rival del Atlético de Madrid en la Champions League, recupera a Spence para los octavos de final ante el cuadro rojiblanco

El Atlético de Madrid encara os octavos de final de la Champions League tras haber hecho los deberes en la Copa del Rey y en LaLiga. El cuadro colchonero, pensando en Europa, se medirá al Tottenham que llega con el agua al cuello a la cita, aunque recuperando refuerzos para medirse a los colchoneros. Djed Spence ha vuelto con el grupo y apunta a estar presente en los octavos de final en el Metropolitano.

El Tottenham Hotspur realizó el último entrenamiento previo a enfrentarse al Atlético de Madrid y lo hizo con la novedad del defensa Djed Spence, que podría tener minutos este martes en el Metropolitano. El lateral se había perdido los últimos partidos del Tottenham por una lesión muscular, pero este lunes se entrenó con el resto del grupo antes de emprender el viaje a Madrid. Spence ha atravesado un curso complicado por culpa de las lesiones y de la situación del equipo, pero aun así ha sido de los mejores del equipo cuando ha estado disponible, lo que le ha llevado a ser convocado en las tres listas de la Inglaterra de Thomas Tuchel esta temporada. La vuelta de Spence es un alivio para un Tottenham que sí cuenta con las bajas aseguradas de Rodrigo Bentancur, James Maddison, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Lucas Bergvall y Destiny Udogie.

Además, contra el Atlético de Madrid no estarán dos futbolistas que sí jugaron el último partido contra el Crystal Palace, Souza e Yvess Bissouma, que no fueron incluidos en la lista para la Champions League. A parte, el partido de este martes también supone la vuelta al grupo del argentino Cristian 'Cuti' Romero, después de cumplir una sanción de cuatro partidos en la Premier League por la expulsión que sufrió contra el Manchester United el pasado 7 de febrero.

El Atlético de Madrid también suma figuras importantes para el duelo de la Champions League

El Atlético de Madrid, por su parte, también recupera figuras importantes para Simeone de cara a enfrentarse al equipo inglés. Sin ir más lejos, el último en dejar la enfermería y ponerse a las órdenes del argentino fue Pablo Barrios, que apunta a tener minutos, al igual que Spence en el Tottenham, en los octavos de final de la Champions League que darán el pistoletazo de salida en el Metropolitano. El internacional español, esencial e indiscutible en el esquema de Diego Simeone, se lesionó en el duelo del pasado 5 de febrero contra el Betis, en los cuartos de final de la Copa del Rey, y desde entonces se ha perdido los últimos nueve partidos de su equipo.

Barrios fue baja en las victorias contra el Barcelona (4-0), la Real Sociedad (3-2), el Oviedo (0-1), el Brujas (4-1) y el Espanyol (4-2), en el empate de la ida con el Brujas (3-3) y en las derrotas con el conjunto azulgrana en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey (3-0) y en las sufridas en LaLiga contra el Betis (0-1) y el Rayo Vallecano (3-0). Ahora ya está restablecido de esa dolencia y disponible para volver a la competición en un tramo transcendental de la temporada, con la final de la Copa del Rey a la vista el próximo 18 de abril y con las últimas fases de la Champions League.