Griezmann, Lamine Yamal, Azpilicueta, Getafe... La lupa de ESTADIO Deportivo en la jornada 27 de LaLiga EA Sports

El golazo de Lamine Yamal, una nueva lesión de Azpilicueta, el taconazo de Griezmann o los ultras del Getafe, protagonistas de esta jornada en Primera

Casi acabada la jornada 27 en LaLiga EA Sports, aún pendientes del partido de este lunes que cierra la jornada entre el Real Oviedo y el RCD Espanyol, sacamos la lupa de ESTADIO Deportivo para analizar que es lo más destacado de este fin de semana en Primera división.

El taconazo de Griezmann

Con el pase a la final de la Copa del Rey conseguido y los rumores sobre una posible marcha de Griezmann, el francés fue protagonista esta jornada al ser decisivo en la victoria de los rojiblancos ante su exequipo, la Real Sociedad, en un encuentro que fue un simulacro de la gran cita copera del próximo 18 de abril en Sevilla.

Un doblete de Nico González dio la victoria a los colchoneros, pero en su primer gol lo destacable fue la asistencia de Antoine Griezmann. Escorado para chutar a portería, inventó un recurso mágico, una asistencia de tacón precisa que dejó todo a placer para que el argentino marcase y saborease uno de sus mejores días con la elástica rojiblanca.

Los ultras del Getafe estropean un buen momento

Al poco de comenzar el partido entre el Getafe y el Betis en el Coliseum, el árbitro tuvo que parar el encuentro por unas imágenes que no son frecuentes en el fútbol español. La policía había irrumpido con el uso de la fuerza en uno de los fondos en el que se encuentran los ultras del conjunto azulón.

Instantes antes, un grupo de ultras miembros de los 'Comandos Azules' y de los 'Cachorros' habían acudido a intentar asaltar la zona del estadio donde estaban ubicados los aficionados rivales. La carga acabó con aficionados detenidos, los jugadores del Getafe pidiendo calma a sus hinchas y un comunicado de LaLiga reafirmando "tolerancia cero ante cualquier acto de odio dentro o fuera de nuestros estadios". Un episodio que empaña el triunfo de los de Bordalás.

El golazo de Lamine Yamal

En su temporada más goleadora, algo sorprendente con tan solo 18 años, la estrella del Barça fue crucial en la victoria azulgrana en Bilbao, ya que anotó el gol del triunfo con un disparo a la escuadra que retumbó en la escuadra y luego se coló en la portería de Unai Simón. Sin duda, el gol de la jornada.

Nueva lesión de Azpilicueta

El defensa navarro se tuvo que retirar del terreno de juego, por enésima vez esta temporada, debido a problemas físicos y tras haber dado la asistencia del 1-0 a Akor Adams. Después del partido, el defensa lamentó su calvario de lesiones como sevillista, a la par que valoró positivamente el crecimiento del equipo.

Fortuna para unos y mala suerte para otros en Vigo

La suerte salvó al Real Madrid de un pinchazo en Balaídos, donde llegó con 10 bajas y la obligación de cortar una mala racha de dos derrotas consecutivas en LaLiga.

En el minuto 87, Iago Aspas mandó un balón a la madera, mientras que un disparo de Fede Valverde en el 94 fue desviado por Marcos Alonso y se coló en la portería para colocar el definitivo 1-2 en el marcador.