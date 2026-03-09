Iñaki Williams sigue haciendo historia en el Athletic Club: va camino de lograr otro hito

Iñaki Williams tendrá la oportunidad de disputar el próximo sábado frente al Girona su partido oficial 500 con el Athletic Club y convertirse así en el octavo futbolista que alcanza el medio millar de encuentros en la historia del club rojiblanco

El Athletic Club e Iñaki Williams siguen ligados en una unión que parece irrompible. El mayor de los Williams, que actualmente es capitán del cuadro de San Mamés, sigue sumando nuevos logros e hitos de la mano del Athletic Club con el que va a llegar, en el próximo partido, a los 500 partidos jugados defendiendo la camiseta rojiblanca, siendo el octavo jugador en la historia del conjunto bilbaíno en lograrlo.

Iñaki Williams, octavo jugador en alcanzar los 500 partidos con el Athletic Club

Iñaki Williams tendrá la oportunidad de disputar el próximo sábado frente al Girona su partido oficial 500 con el Athletic Club y convertirse así en el octavo futbolista que alcanza el medio millar de encuentros en la historia del club rojiblanco. Antes que el actual capitán lograron ese hito José Ángel Iribar (614), Oscar de Marcos (573), Iker Muniain (560), Txetxu Rojo (541), Joseba Etxeberria (514), Andoni Iraola (510) y Markel Susaeta (507). A estos dos últimos podría alcanzarlos el mayor de los Williams al final de esta temporada si juega los once encuentros ligueros que restan para concluir el campeonato.

El mayor de los Williams debutó con el primer equipo el 6 de diciembre de 2014 en un encuentro liguero frente al Córdoba en San Mamés a las órdenes de Ernesto Valverde. En estas doce temporadas el delantero ha jugado 396 partidos de Liga, 52 de Copa del Rey, 3 de Liga de Campeones, 42 de Liga Europa y 6 de Supercopa en los que ha marcado 114 goles. Una cifra que le coloca en la 19ª posición de ese ránking histórico del Athletic a dos tantos de los 116 que marcaron Rafa Iriondo y Julen Guerrero y a cuatro de los 118 de Carlos Ruiz, Manu Sarabia y Fernando Llorente.

El legado de Iñaki Williams en el Athletic Club

Su irrupción en el Athletic Club fue un impacto futbolístico y cultural para el cuadro vasco que arropó desde el minuto 1 a Iñaki Williams. Actualmente, su legado ya tiene sucesor en el conjunto rojiblanco, a pesar de que su carrera no está, ni mucho menos en su final. Su hermano, Nico Williams, es su predecesor y el que esta llamado a marcar una época en San Mamés. Ambos hermanos han estado muy ligados desde siempre, a pesar de la notable diferencia de edad entre ambos. En gran medida, Iñaki Williams ha sido una figura crucial para Nico, especialmente en relación a su futuro ya que el Ghanés aparece en muchos de los sueños que le quedan por cumplir al internacional español con la camiseta del Athletic Club.