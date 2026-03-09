Vuelta a las andadas para Urko Izeta: el error que ha cometido el Athletic

El delantero ha tenido cierto protagonismo en los últimos días del pasado mercado de fichajes de invierno cuando su salida estuvo sobre la mesa, pero en las últimas semanas ha regresado al ostracismo ya que Ernesto Valverde, entrenador del equipo vasco, apenas le ha dado bola

Urko Izeta vuelve a tener un rol residual en el Athletic Club. El delantero tuvo más protagonismo en el equipo vasco durante los últimos compases del pasado mercado de fichajes de invierno, cuando estaba sobre la mesa su salida, pero al tener minutos dicha opción se desechó. Una vez pasado ese tramo, Urko Izeta ha regresado a la casilla inicial: apenas juega. De este modo, el Athletic Club se ha quedado sin recaudar dinero por un futbolista con el que Ernesto Valverde no cuenta y al que no le faltaban ofertas.

Urko Izeta sólo 10 minutos en los últimos 7 partidos del Athletic Club

La situación de Urko Izeta en el Athletic Club vuelve a ser preocupante para los intereses del delantero que sabe perfectamente que no entra en los planes de Ernesto Valverde.

El delantero ha pasado de tener minutos relevantes a finales del mes de enero y comienzo de febrero a ser un jugador con un rol residual en el Athletic Club durante el resto del segundo mes del año. De hecho, Urko Izeta sólo ha disputado 10 minutos en los últimos 7 partidos oficiales, 5 de LaLiga y 2 de Copa del Rey, que ha disputado el Athletic Club.

Lo peor para Urko Izeta es que en los últimos dos encuentros, en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey contra la Real Sociedad y frente al FC Barcelona en LaLiga, el Athletic Club necesitaba goles para remontar la eliminatoria o sacar algo positivo, pero Ernesto Valverde, entrenador del equipo vasco, decidió meter a otros futbolistas, incluso sin ser delanteros, dejando a Urko Izeta sin minutos.

De este modo, se puede comprobar que Urko Izeta no entra en los planes de un Ernesto Valverde que lo ha vuelto a mandar al ostracismo. Por tanto, el Athletic Club ha perdido la opción de hacer negocio con Urko Izeta durante el pasado mercado de fichajes de invierno ya que el delantero tuvo ofertas de algún que otro equipo de Primera división y de muchos de Segunda división.

Urko Izeta tiene que resolver su futuro el próximo verano

Urko Izeta se presenta como uno de los asuntos que tiene que resolver el Athletic Club en el próximo mercado de fichajes de verano. El delantero no entra en los planes de Ernesto Valverde y, por tanto, está en la rampa de salida del Athletic Club.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2027, el Athletic Club tiene que darle salida a Urko Izeta, que tiene buen cartel en Segunda división sobre todo por su temporada pasada en el CD Mirandés en la que marcó 15 goles, si no quiere arriesgarse a perder al jugador totalmente gratis en el verano de 2027.