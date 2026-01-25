Izeta se gana la confianza de Ernesto Valverde mientras que el mercado de fichajes sigue abierto: "Con mi trabajo he tenido la oportunidad"

El delantero del Athletic Club jugó como titular por primera vez en LaLiga, ante la falta de efectivos. Su rendimiento gustó a Ernesto Valverde que se mostró satisfecho con el esfuerzo de Izeta, al que el mercado de fichajes sigue tanteando

El Athletic Club de Bilbao vive un momento delicado y dónde las bajas se acumulan en la enfermería. Para medirse al Sevilla, la única opción que tenía en la delantera Ernesto Valverde era Urko Izeta, que jugó por primera vez como titular en lo que va de campaña. A pesar de la evidente falta de gol del equipo rojiblanco, Ernesto Valverde no apostataba por Izeta, a pesar de la insistencia de la grada. Ahora, el 'Txingurri' se decantó por el atacante vasco que se mostró muy participativo. Izeta se mostró satisfecho por haberse ganado la confianza de Ernesto Valverde, mientras que el mercado de fichajes sigue abierto con varios equipos apostando por él.

Urko Izeta se gana la confianza de Ernesto Valverde con el mercado de fichajes abierto

"Estoy muy contento por la primera titularidad, por la confianza de Valverde y con mi trabajo he tenido la oportunidad. No he metido gol, feliz pero a la vez triste", confesaba Urko Izeta tras el partido ante el Sevilla y su primera titularidad en la temporada en LaLiga. El delantero vasco se mostró participativo, aunque no pudo ayudar al equipo a conseguir la victoria y se marchó del Sánchez Pizjuán sin poder anotar su primer gol de la temporada. Su buen rendimiento sobre el césped del Pizjuán le abre la puerta a entrar con más regularidad, si Ernesto Valverde se lo permite, de cara a una segunda vuelta que apunta a ser muy dura por los resultados cosechados hasta ahora. Aún así, el mercado de fichajes sigue abierto mientras que los clubes están atentos a la situación y decisión del joven delantero.

Valverde, satisfecho con la primera titularidad de Izeta en el Athletic Club

Valverde terminó el partido satisfecho con el rendimiento de Izeta, aunque admitió que fue un partido muy difícil para el delantero vasco. "Era un partido difícil para él. Marcaban al hombre de una manera fuerte. Había que jugar muy rápido con los delanteros para buscar segundas jugadas, rechaces o juego directo, y encima hacerlo muy rápido. Ha estado peleando", destacó el entrenador del Athletic Club que, ante la falta de gol y de contundencia de su equipo apeló al resto de la plantilla, a la que pidió "más". "Todos tenemos que dar un poco más. Los delanteros tienen que meter goles y los defensas salvar más, pero es una cuestión de todos. Ahora estamos en un bache en LaLiga, no en otras competiciones", sentenció Ernesto Valverde tras perder contra el Sevilla.