El fichaje de Urko Izeta pasa por Mariano Díaz

El hispano-dominicano no quiere abandonar el club babazorro en enero, lo que dificulta la tarea de los vitorianos a la hora de reforzarse en enero, contando ya con un entendimiento sobre la mesa con el ariete del Athletic Club

Avanzó ESTADIO Deportivo días atrás que el hispano-dominicano Mariano Díaz no tiene intención de abandonar el Deportivo Alavés en este mercado de enero y que su intención es permanecer, como mínimo, hasta el próximo verano, luchando por un puesto en la punta de lanza babazorra.

En Vitoria, sin embargo, el plan establecido marca otro camino, habiéndose encontrado la dirección deportiva del club unas limitaciones que obligan a acelerar en la rampa de salida, para así conseguir reforzarse en enero. El límite salarial de LaLiga impide a los de Mendizorroza inscribir nuevos futbolistas si no se producen salidas, siendo tres son los hombres con los que no cuenta Coudet para el segundo tramo de la temporada: Nikola Maras, Moussa Diarra y Mariano Díaz.

Mariano Díaz no facilitará su salida del Alavés

El delantero Mariano Díaz se ha convertido en el gran problema del Deportivo Alavés, una vez que llegara a prueba en pretemporada y finalmente acabara convenciendo al director deportivo Sergio Fernández y al entrenador Eduardo Coudet. La apuesta, sin embargo, nunca ha acabado de cuajar del todo una vez iniciada la temporada, enquistándose aún más con su desplante durante la previa del partido de Copa frente al Sevilla FC.

Coudet ya le ha dejado claro que no cuenta con él, mientras que Mariano tiene también decidida su intención, que no es otra que continuar hasta final de curso -tiene dos años firmados-.

Esta situación, lógicamente, dificulta sobremanera los planes del Deportivo Alavés para reforzarse arriba, teniendo un entendimiento con Urko Izeta sobre la mesa, como informa el diario As. Un bloqueo que ataca frontalmente a los intereses del conjunto vitoriano, que trata de apuntalar sus líneas cuanto antes en su objetivo de alejar los fantasmas del descenso.

Mariano Díaz, sentenciado

Once son los encuentros en los que ha participado Mariano Díaz con el Alavés, jugando un papel totalmente secundario. En LaLiga acumula nueve participaciones en las que ha sido titular tan sólo en tres de ellas, consiguiendo cero dianas. Más protagónico ha sido en la Copa, donde firmó un ‘Hat trick’ y una asistencia en la goleada frente al CD Getxo por 0-7.

Ante el Portugalete, en la segunda ronda, también participó, llegando su enfado cuando Coudet lo dejó sin vestir ante el Sevilla FC en el primer test de envergadura en Copa. Desde entonces, el delantero acumula ya cinco ausencias consecutivas: Sevilla, Osasuna, Real Oviedo y Villarreal, confirmándose que está al margen del grupo para su entrenador.