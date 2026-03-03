Coudet y su mensaje de despedida para todo el Alavés

El técnico argentino se marcha a su país para tomar las riendas de River Plate y el relevo de Marcelo Gallardo. Y antes ha querido mandar varios mensajes a la familia alavesista

Lo negó hasta que pudo, por si acaso se estropeaba. Porque en el mundo del fútbol todo cambia en un segundo, tanto dentro como fuera del campo. Y no quería que su sueño de entrenar en River Plate se acabara por contarlo demasiado pronto. Pero, al final, el acuerdo con 'Millonario' se ha cerrado.

Sus jugadores le despidieron a él y a su cuerpo técnico con un sincero pasillo el pasado lunes. Y este martes, le ha tocado a él despedirse de toda la familia babazorra. El ya exentrenador del Deportivo Alavés Eduardo Coudet explicó que su marcha del equipo es por “una gran oportunidad” y espera “que no se vea como una falta de respeto”.

El argentino, a través del club vitoriano, quiso enviar “un gran abrazo a toda la afición” y se mostró “agradecido por el trabajo y por el respeto” y la labor en el día de los directivos y los trabajadores del club. “Hacen que este club se sostenga en Primera División”, remarcó, así como la plantilla.

“Espero haber respetado y trabajado el 100% de mi capacidad”, indicó. “Confíen mucho en este plantel, que seguramente las cosas van a ir bien y se va a cumplir el objetivo”, expresó.

Los números que deja Coudet en el Alavés

El Deportivo Alavés ha confirmado este martes la marcha del entrenador argentino Eduardo Coudet, que firmará por el River Plate de su país. El club vasco y el técnico argentino alcanzaron un acuerdo de desvinculación 15 meses después de su incorporación al equipo vitoriano.

El 'Chacho' Coudet se hizo cargo del banquillo del Alavés el 2 de diciembre de 2024 y, desde entonces, ha dirigido al equipo en 55 partidos oficiales entre LaLiga EA Sports y la Copa del Rey con 17 victorias, 17 empates y 21 derrotas.

El Alavés agradeció a Eduardo Coudet y a su cuerpo técnico “el trabajo realizado durante" esta etapa al frente del banquillo albiazul y le deseó “la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales y personales".

El nuevo entrenador del Alavés también es oficial

Al mismo tiempo, los dirigentes del conjunto vitoriano anunciaron este martes la contratación de su nuevo comandante de la nave alavesista. Y tal como anunciamos en ESTADIO Deportivo, la prioridad se ha hecho realidad: Quique Sánchez Flores. El madrileño tomará el relevo del argentino tras firmar un contrato hasta junio de 2028, sentándose ya este domingo en el banquillo en el duelo ante el Valencia.

El club destacó toda tu trayectoria en una nota de prensa:

"El nuevo técnico cuenta con una sólida experiencia tanto en LaLiga como en competiciones europeas. Se trata de un técnico de prestigio y carácter competitivo, que ha dirigido a equipos como Valencia CF, Atlético de Madrid, Getafe CF o RCD Espanyol, entre otros. Suma más de 350 partidos dirigidos en Primera División y nivel internacional ha dirigido al SL Benfica portugués, con quien fue campeón de la Copa de Liga, y al Watford FC de la Premier League.

Además, conquistó la Copa de la UEFA y la Supercopa al frente del Atlético de Madrid. Su experiencia en la gestión de vestuarios y en competiciones de máxima exigencia competitiva supone un aval para liderar el proyecto deportivo albiazul y alcanzar el objetivo de seguir un año más en la máxima categoría”.

De esta manera, está previsto que Sánchez Flores se incorpore de inmediato al Deportivo Alavés y podría ser presentado este mismo miércoles.