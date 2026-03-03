El Girona le pone solución al problema que sufrió Gazzaniga en Mendizorroza

El portero argentino tuvo que ser atendido en el encuentro del pasado 23 de febrero ante el Alavés por un golpe en su mano izquierda. De esta manera, los servicios médicos han tomado la decisión de que juegue con una férula protectora durante los dos próximos meses

Gazzaniga hizo saltar las alarmas en el encuentro que tuvo lugar en Mendizorroza ante el Alavés hace algo más de una semana, concretamente el 23 de febrero. El portero argentino sufrió un golpe en el dedo índice de su mano izquierda que requirió la atención de los servicios médicos del Girona. Tras ello, el meta pudo seguir jugando sin problemas, pese a que Rubén Blanco ya empezaba a a realizar ejercicios de calentamiento en la banda. De esta manera, se ha confirmado que el ex del Tottenham llevará una férula protectora durante los próximos meses.

Gazzaniga, vuelta a escena tras la lesión de Ter Stegen

Gazzaniga perdió la titularidad en el Girona tras la llegada de Ter Stegen, que firmó una cesión hasta final de temporada. De esta manera, el alemán debutó ante el Getafe en Son Moix y entró en el once de Míchel para el choque frente al Oviedo en el Carlos Tartiere, que acabó con victoria para los de Guillermo Almada. Sin embargo, la nueva lesión del meta provocó el regreso del argentino a escena. El portero de 34 años reapareció ante el Sevilla, el pasado ocho de febrero, y se ha mantenido contra el Barcelona, Alavés y Celta de Vigo. No obstante, el ex del Tottenham hizo saltar las alarmas en el encuentro en Mendizorroza, ya que un golpe en su mano izquierda provocó la entrada de los servicios médicos al terreno de juego para la correcta supervisión. Tras ello, Gazzaniga pudo seguir jugando, ante la atenta mirada de Rubén Blanco, que realizaba ejercicios de calentamientos en la banda por si el argentino no podía continuar. Pese a ese problema, el meta terminó el partido y jugó sin problemas ante el conjunto de Claudio Giráldez, aunque desde el club han tomado una decisión para prevenir un posible contratiempo.

En este sentido, el Girona ha decidido que Gazzaniga lleve una férula protectora durante dos meses aproximadamente, tal y como ha informado Mundo Deportivo. Por ello, todo apunta a que el portero argentino comenzará de titular en el encuentro de este sábado ante el Levante en el Ciutat de Valencia, salvo cambio de última hora. En este sentido, Rubén Blanco sería la primera opción par Míchel en el caso de que el meta titular tenga alguna molestia que le impida ser de la partida. Además, queda estar atento a los jugadores que pueda recuperar Míchel de cara a las próximas jornadas de LaLiga EA Sports, ya que actualmente en la enfermería se encuentran Artero, Juan Carlos, Ter Stegen, Álex Moreno, Van de Beek y Portu.

Gazzaniga, un fijo para Míchel en el Girona

En cualquier caso, se confirma que Gazzaniga cuenta de sobra con la confianza de Míchel, que ha apostado por el argentino en 23 de los 26 partidos que ha jugado esta temporada en LaLiga EA Sports con el Girona. El portero de 34 está asumiendo galones en su cuarta temporada en Montilivi, pese a que todo podría haber cambiado si Ter Stegen no se hubiese lesionado. Sin embargo, el meta apunta a terminar el resto de jornadas del campeonato doméstico en el once titular, con el principal objetivo de lograr la permanencia en Primera División e ir a por los tres puntos que podrían hundir aún más al Levante de Luis Castro, que cuenta con un Etta Eyong que pasa por un mal momento de forma en el equipo.