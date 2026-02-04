El futuro de Míchel en el Girona, retratado por Ter Stegen, está en manos de Gazzaniga

El madrileño ha cometido un error de bulto en la gestión de su vestuario. Y lo ha hecho en el peor momento posible. Ahora, deberá dar marcha atrás y rezar para que el argentino no se la juegue

El portero alemán Marc-André ter Stegen, cedido por el Barcelona al Girona hasta el final de la presente campaña, será operado este viernes de la lesión en el isquiotibial izquierdo que sufrió el pasado sábado en el partido de LaLiga EA Sports contra el Real Oviedo. Según ha anunciado el club rojiblanco este miércoles en las redes sociales, después de la intervención se determinará el tiempo previsto de baja para el internacional germano, que en abril cumplirá 34 años.

¿Y ahora qué Míchel, qué debe hacer Gazzaniga, salvarte la temporada o inventarse una lesión y quitarse del medio? La jugada no le ha podido salir peor al técnico madrileño, que ha quedado retratado delante de todo su vestuario. Y todo por cometer un error de bulto como entrenador. Porque la portería, si funciona, no hay que tocarla, venga quien venga. Y si el que llega lo hace con una tara tan grande como la que tiene ya, por desgracia, Ter Stegen, menos todavía.

Quería tener dos buenos porteros en su plantilla y para convencer al barcelonista le prometió la titularidad desde que pusiera un pie en Montilivi. El alemán le puso sus condiciones y el técnico rojiblanco aceptó. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, jugar lo que resta de temporada con el Girona era su última oportunidad para que Alemania le tuviera en cuenta después de que Hansi Flick le ninguneara hasta con el Racing de Santander en Copa del Rey.

Sin embargo, su cuerpo ha vuelto a decir basta y ahora ha podido firmar, sin querer obviamente, el finiquito de Míchel como entrenador del Girona. El equipo catalán está a tan sólo tres puntos del descenso y este año la salvación está más cara que nunca en Primera. Cuando firmó su cesión con los gerundenses, el equipo había encadenado tres victorias consecutivas por primera vez esta temporada y había encajado tan sólo un gol en dichos partidos, con buenas actuaciones de Gazzaniga.

Con su llegada, su compañero argentino quedó relegado al banquillo por puro pedigrí. Injusto y un mensaje claro al vestuario: jugarán antes los que tienen más nombres y currículum que los que hagan méritos para ello. O lo que es lo mismo, se acaba de cavar su propia tumba como entrenador del Girona.

Porque lo que más vale en un vestuario es la palabra de su líder, por muy dura que sea. Y seguramente hasta la fecha, Míchel se haya hartado de decirle a los suyos que juegan los que más corren, los que más se entregan... No tengo pruebas, pero tampoco dudas.

Y lo peor es que, con Ter Stegen en la portería, empataron de milagro ante el Getafe en casa y perdieron frente al colista en el Carlos Tartiere. Afortunadamente el equipo está fuera del descenso, de momento, pero lo cierto es que el futuro de Míchel está ahora en las manos de Gazzaniga, nunca mejor dicho.

Tras haberse desprendido el club de Livakovic y teniendo a Vlad y Juan Carlos como las otras alternativas, el argentino volverá a defender el marco rojiblanco ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Y lo hará sabiendo que ahora tiene él la sartén por el mango. Motivación cero, sabiendo que juega casi por descarte. Todo un peligro, señor Míchel.