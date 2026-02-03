El CTA reconoce un grave error del VAR en el Oviedo - Girona

El conjunto de Guillermo Almada se llevó los tres puntos ante los de Míchel en un partido en el que Colombatto pudo ser expulsado con tarjeta roja directa por una entrada sobre Vanat

El Oviedo volvió a ganar por tercera vez esta temporada en LaLiga EA Sports. Los de Guillermo Almada hicieron bueno el gol de Ilyas Chaira en el minuto 74 para derrotar al Girona en el Carlos Tartiere, en el duelo de la jornada 22 del campeonato doméstico. Sin embargo, el partido pudo dar un giro de 180 grado desde los primeros compases, ya que Colombatto estuvo muy cerca de ser expulsado con tarjeta roja, pero ni Alberola Rojas ni Oliver de la Fuente, en el VAR, consideraron un acción que sí han reconocido en el Comité Técnico de Árbitros.

Guillermo Almada, consciente de la importancia del choque ante el Girona

Tras la victoria ante el Girona, Guillermo Almada no pudo esconder su felicidad en rueda de prensa, ya que fue el primer triunfo como entrenador del Oviedo: "Como le dije a los futbolistas, el partido era una final anticipada. Necesitábamos ganar jugando bien, regular o deficiente. La disposición de los jugadores fue espectacular. El Girona tiene mucha calidad y eso significa nuestra victoria, además del apoyo incondicional de nuestra gente. Se me erizaba la piel con el apoyo de la grada. Estoy convencido de que esto nos brindará mucha seguridad". Sin embargo, más allá de las declaraciones de ambos entrenadores, la polémica no faltó en el encuentro del Carlos Tartiere, pese a que tan solo se señalaron dos tarjetas amarillas, a Carmo y Tsygankov, el choque pudo haber dado un importante cambio en el transcurso del mismo.

En este sentido, el Diario AS ha informado que el Comité Técnico de Árbitros ha reconocido un grave error, en el que tuvo a Colombatto y Vanat como protagonistas. En este sentido, el centrocampista del Oviedo cometió una entrada sobre el jugador del Girona al tobillo, sobre la que el CTA explica lo siguiente: "El árbitro solo señala falta y no muestra tarjeta. El impacto de los tacos, con fuerza excesiva y riesgo evidente para la integridad, define una acción de juego brusco grave y de roja. El CTA considera que debió expulsarle con roja directa y el VAR debió intervenir al considerarse una acción de expulsión", tal y como ha apuntado el medio anteriormente citado. Por ello, Alberola Rojas, que era el colegiado del partido en el Carlos Tartiere y Oliver de la Fuente, en el VAR, quedan señalados tras el encuentro del pasado sábado.

La otra cara de la moneda en el encuentro entre Osasuna y Villarreal

Por otro lado, el CTA sí ha considerado acierto de De Burgos Bengoetxea señalando la pena máxima en el minuto 17 por una acción de Javi Galán sobre Pépe, que termina transformando Gerard Moreno para hacer el 0-1 en El Sadar ante Osasuna: "Una entrada imprudente que derriba al rival sin jugar al balón debe sancionarse como falta o penalti. El CTA considera la decisión acertada. No toca balón y provaca la caída. El penalti está bien señalado". En este sentido, el 2-2 final en el marcador provocó que los de Alessio Lisci terminaran la jornada 22 de LaLiga EA Sports novenos con 26 puntos, a diferencia del Villarreal, cuarto con 42.