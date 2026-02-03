Terrats 'responde' al Getafe y reafirma su compromiso con el Espanyol

El cierre del mercado invernal dejó una de las polémicas más comentadas de las últimas horas en LaLiga. El intento del Getafe CF por recuperar a Ramon Terrats chocó frontalmente con la negativa del RCD Espanyol, dando pie a un cruce de versiones que acabó con el propio futbolista enviando un mensaje claro y simbólico a través de las redes sociales del club blanquiazul

Pasaban de las diez de la noche, con el mercado ya clausurado, cuando Ángel Torres, presidente del Getafe, confirmó públicamente que su club había intentado incorporar a Ramon Terrats. El centrocampista catalán había dejado un gran recuerdo en el Coliseum durante su cesión la pasada temporada, y en el club azulón veían con buenos ojos su regreso.

Según explicó Torres, la operación parecía bien encaminada: “Habíamos llegado a un acuerdo con el Villarreal, club al que pertenece el jugador, y también con su agente y con el propio chico. Estaba todo conforme, pero el Espanyol decidió a última hora que no debía salir”.

La afirmación cayó como un jarro de agua fría en el entorno del Espanyol, especialmente por la insinuación de que Terrats había dado el visto bueno a marcharse. Para una afición que veía en él una de las incorporaciones más ilusionantes del pasado verano, el mensaje no sentó nada bien.

La respuesta inmediata del entorno del jugador

La reacción no se hizo esperar. La agencia de representación del futbolista, Magic Players, emitió un comunicado público para desmentir de forma tajante la versión del máximo dirigente azulón. “Ante informaciones aparecidas sobre Ramon Terrats, aclarar que el jugador no ha intervenido en absolutamente nada ni ha presionado a nadie del club”, explicaron. Eso sí, el comunicado reconocía lo habitual del contexto del mercado: “Como agencia, nuestro trabajo consiste en atender llamadas y escuchar intereses que puedan surgir, algo habitual en el ejercicio profesional”.

El mensaje era claro: contactos sí, implicación directa del jugador, ninguna. La agencia quiso cerrar el asunto subrayando que cualquier conversación mantenida forma parte del ámbito estrictamente profesional y que no se revelarían más detalles.

El gesto de Terrats que zanjó el debate

Sin necesidad de palabras, fue el propio Terrats quien ha terminado de apagar el incendio. A través de las redes sociales oficiales del Espanyol, el club ha publicado un breve vídeo del futbolista sonriente, señalándose el escudo y levantando el pulgar. El mensaje que acompañaba la imagen era tan directo como elocuente: “Y que hablen”.

Un gesto sencillo, pero contundente, que fue interpretado como una respuesta inequívoca a las palabras de Ángel Torres y como una reafirmación pública de su compromiso con el Espanyol.

Un jugador en crecimiento dentro del proyecto perico

Más allá del ruido mediático, la realidad deportiva es que Ramon Terrats va claramente de menos a más esta temporada a las órdenes de Manolo González. Tras un inicio irregular y una lesión en los isquiotibiales que frenó su progresión, el centrocampista ha recuperado protagonismo en las últimas jornadas.

Ha sido titular en los dos últimos partidos de Liga, marcó en Mestalla ante el Valencia y empieza a reencontrarse con la versión que le permitió brillar tanto en el Villarreal como en su etapa en el propio Getafe.

Perico confeso y socio del club desde su nacimiento, Terrats seguirá defendiendo el blanquiazul a sus 25 años, ajeno a los rumores de mercado y centrado en consolidarse como una pieza importante del equipo.

Un mercado de mínimos en el Espanyol

El episodio se produce en el contexto de un mercado invernal muy contenido para el Espanyol. El club cerró la ventana con las salidas de Luka Koleosho, que regresó a Inglaterra antes de marcharse cedido al Paris FC, y de Javi Hernández, cedido al Mirandés.

En el apartado de llegadas, el único refuerzo ha sido Cyril Ngonge, cedido desde el Napoli, quien será presentado oficialmente esta semana en el RCDE Stadium. Mientras tanto, Terrats continúa, y lo hace señalando el escudo, ajeno al ruido y dejando que, como él mismo sugiere, hablen los demás.