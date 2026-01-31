El Espanyol piensa en Marcos Fernández y el Ceuta está tranquilo

Mientras desde Barcelona informan de que el conjunto perico piensa en repatriar al delantero este mercado de invierno, en el club ceutí están confiados con que Marcos Fernández terminará su cesión

La Agrupación Deportivo Ceuta FC es, sin duda, el equipo revelación de la temporada en LaLiga Hypermotion. A tan solo un punto de los puestos de play-off de ascenso a Primera división, el equipo de José Juan Romero no sólo tiene más puntos de los que muchos esperaban al tratarse de un recién ascendido, sino que también practica un fútbol atractivo y entretenido, generando espectáculo para el espectador en casi todos sus encuentros.

Con 35 puntos tras 23 jornadas, son varios los futbolistas claves del equipo ceutí para tal desempeño liguero; piezas vitales para el equipo del técnico sevillano. Uno de estos jugadores es Marcos Fernández, la referencia ofensiva del equipo.

El delantero catalán de 22 años está siendo una de las grandes revelaciones del equipo de José Juan Romero, acumulando seis goles y una asistencia en 18 partidos de liga. Cedido por el RCD Espanyol, con el que tiene contrato hasta 2028, se lleva especulando desde diciembre con su futuro inmediato, aunque por ahora este sólo pasa por Ceuta.

Cantos de sirena de la Premier, una baja cláusula y posible interés españolista

Los pericos firmaron al delantero tras acabar su contrato con el filial del Real Betis, pasando a tener con el Espanyol una cláusula de rescisión de dos millones de euros.

Su rendimiento en Ceuta no está pasando desapercibido y varios equipos de Inglaterra siguen al futbolista de Cambrils, aunque en la ciudad autónoma están tranquilos en este aspecto, ya que no se espera que ningún club vaya a abonar su cláusula para llevárselo este mercado de invierno.

Por otro lado, desde Barcelona señalan un posible regreso prematuro de Marcos al conjunto perico para solucionar los problemas con las lesiones en la delantera del equipo de Manolo González, como es el caso de Puado.

En Ceuta también transmiten tranquilidad en este sentido. El jugador está muy a gusto en la ciudad norteafricana y el club caballa no baraja su marcha este mercado de invierno. La única posibilidad de que Marcos dejase Ceuta este mercado invernal sería porque alguien abonase su cláusula de rescisión, algo que tampoco se baraja en Ceuta.

Tanto es así que el Ceuta ha dejado marchar a otro delantero como Manu Vallejo, con el que ha acordado su rescisión de contrato. Además, también se espera que pueda salir Juanto Ortuño, quien parece que pondrá rumbo al Murcia. Todo con la idea de traer a un atacante que complemente a Marcos, quien no dejará de ser el '9' titular.