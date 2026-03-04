La ilusión, lógica, se desborda en el Ceuta de José Juan Romero con 'los 300' dirección Las Palmas

El cuadro caballa puede volver a puestos de play off de ascenso a Primera el próximo fin de semana en Gran Canaria. Los canarios han facilitado un total de 325 localidades

El Ceuta, tal y como declaró José Juan Romero en el comienzo de la temporada, le sigue perdiendo el respeto a LaLiga Hypermotion y eso por lo general es síntoma de buenos resultados. El Ceuta encadenó el pasado fin de semana ante el Mirandés su tercera victoria consecutiva y lo hizo ante un necesitado Mirandés.

El propio José Juan Romero habló de los jabatos como un espejo en el que mirarse por lo que lograron el pasado curso de la mano de Alessio Lisci. El Ceuta es séptimo con 44 puntos y el calendario ha querido que el próximo fin de semana se mida a Las Palmas, equipo que precisamente en la última de las plazas que da derecho a jugar el play off de ascenso a Primera al final de la temporada regular.

El Ceuta de José Juan Romero y los '300' que viajarán a Las Palmas

Tal y como viene siendo habitual a lo largo de la temporada del Ceuta, los de José Juan Romero no estarán solos en su próximo desplazamiento a Gran Canaria. Las Palmas facilitó al Ceuta un total de 325 localidades para acceder a Gran Canaria al precio de 20 euros por entrada. Estas entradas, que no serán las definitivas ya que las válidas las enviará Las Palmas el jueves 5 de marzo, están a la venta desde el jueves 26 de febrero hasta el próximo jueves a las 9 de la mañana o hasta que se agote su existencia.

En el Ceuta no le ponen freno a la ilusión de hacer algo grande en LaLiga Hypermotion

La ilusión con la temporada que está realizando el Ceuta es lógica y esta no se recorta mientras que los resultados vayan dándose. Uno de los últimos en expresar la felicidad que está instalada en el Ceuta ha sido su director deportivo, Edu Villegas.

El dirigente del cuadro caballa expresó el orgullo que le transmite el conjunto dirigido por José Juan Romero a través de su cuenta personal de X (antes Twitter) el pasado lunes: "Tercera victoria consecutiva en una temporada que este equipo se está ganando a pulso. Orgulloso del compromiso, la ambición y el trabajo diario de todos. Estamos construyendo algo importante, con los pies en el suelo y la ilusión intacta. Seguimos".

En este sentido de la ilusión que despierta el Ceuta, José Juan Romero dejó claro que el equipo no tiene pensado dejar de mirar hacia arriba y poco hacia abajo: "Es el paso para pelear por otra cosa que no sea la salvación. Pero hay tantos equipos de extraordinario nivel que... Tenemos que seguir disfrutando del momento, la temporada, y hasta lo que nos dé. No nos vamos a cortar para mirar para arriba e intentaremos mirar lo menos posible para abajo".

El Ceuta aún tiene que enfrentarse a varios de los equipos que tiene por delante en LaLiga Hypermotion como es el caso del propio Las Palmas, además de Deportivo de La Coruña, Racing de Santander, Castellón y Málaga.