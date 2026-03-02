La acertada comparación de José Juan Romero entre el Ceuta y el Mirandés... de Alessio Lisci

El técnico andaluz habló de "adrenalina" para comparar la trayectoria de los caballas con los jabatos el pasado curso a las órdenes del hoy técnico de Osasuna

El Ceuta de José Juan Romero sumó este pasado domingo su tercera victoria consecutiva tras vencer con anterioridad a Granada, Córdoba y por último al Mirandés. José Juan Romero avisó en la previa de que no había que tener confianzas con el Mirandés a pesar de la situación clasificatoria de los de Antxon Muneta y el devenir del encuentro confirmó estas declaraciones del técnico andaluz ya que los caballas se llevaron los tres puntos con un ajustado 0-1. En cuanto a las estadísticas, estas muestran aún más que no fue sencillo para el Ceuta llevarse los puntos de Anduva con 10 tiros a puerta de los locales por cuatro de los caballas.

El Ceuta de José Juan Romero igual de emocionante que el Mirandés de Alessio Lisci

José Juan Romero compareció en rueda de prensa después de devolver al Ceuta a puestos de play off de ascenso de manera momentánea hasta que Las Palmas venció a la Cultural Leonesa en el choque de las 18:30. José Juan Romero, aprovechando quizás el lugar donde se encontraba y como muestra de respeto a su rival, quiso elogiar la lucha del Mirandés esta temporada.

También comentó que los jabatos son un espejo por su lucha este curso y por lo que logró Alessio Lisci el pasado curso: "Es verdad que el Mirandés es un espejo en el mirarse, lo que está haciendo este año, con una situación complicada. Pero el Ceuta de este año, salvando las distancias, es la adrenalina del Mirandés del año pasado". De la mano de Alessio Lisci, el Mirandés logró meterse en la final del play off de ascenso a Primera y cayó ante el Real Oviedo no sin una gran lucha.

Un Ceuta que creyó cuanto lo daban por descendido

José Juan Romero aprovechó para lanzar un mensaje a todos aquellos que en el arranque de la competición lo dieron ya por descendido cuando perdió los tres primeros encuentros: "El equipo cree y ha creído siempre. Creímos tras las tres primeras jornadas (tres derrotas), cuando todo el mundo del fútbol mundial nos daba por descendido, y ahí creíamos. La base de este equipo, el gen de este club, de la ciudad, es la de luchar con todo y ante todo. Aquí estamos. Lo que parecía que iba a ser flor de un día, parece ser que mínimo va a continuar".

El Ceuta mira sin complejos a algo más que la permanencia en Segunda división

El Ceuta, como uno de los equipos ascendidos desde Primera RFEF, tenía como objetivo la permanencia en LaLiga Hypermotion pero con 44 puntos después de 28 jornadas y a solo seis de los teóricos 50 que marcan la supervivencia una temporada más en el fútbol de plata, parece lógico que los caballas empiecen a mirar cosas más importantes.

José Juan Romero ya lo avisó días atrás que no le pondría freno a la ilusión de sus jugadores y tras ganar al Mirandés se refrendó en seguir mirando hacia arriba: "Es el paso para pelear por otra cosa que no sea la salvación. Pero hay tantos equipos de extraordinario nivel que... Tenemos que seguir disfrutando del momento, la temporada, y hasta lo que nos dé. No nos vamos a cortar para mirar para arriba e intentaremos mirar lo menos posible para abajo".

El Ceuta y un calendario exigente

El Ceuta visitará la próxima semana al que ahora mismo es un rival directo en la tabla como Las Palmas. Solo un punto separa a canarios y caballas por lo que el duelo del próximo ocho de marzo en Gran Canaria se antoja trascendental para los intereses de los de José Juan Romero.

Pero el Ceuta no parará ahí y es que en la jornada 30 se medirá a otro de los equipos que ocupa plaza de play off de ascenso a Primera como es el Deportivo de La Coruña. Aún le quedarán al Ceuta tres partidos más ante equipos de arriba como Racing de Santander (jornada 37), Castellón (jornada 39) y Málaga (jornada 40).