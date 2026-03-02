Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion, tras la victoria del Deportivo y la derrota del Cádiz en la jornada 28 de Segunda división

La jornada 28 de LaLiga Hypermotion dejó emociones fuertes y resultados decisivos con el Cádiz volviendo a ver la derrota

La jornada 28 de LaLiga Hypermotion dejó partidos intensos y resultados inesperados que modifican la lucha por los playoffs y la permanencia. Desde victorias sobre la hora hasta goleadas contundentes, los equipos demostraron que la temporada entra en su tramo decisivo.

El Deportivo se impone en Zubieta con gol de última hora

El Deportivo de La Coruña consiguió una victoria agónica ante la Real Sociedad B en Zubieta por 3-2, gracias a un gol de Mario Soriano en el tiempo de descuento. El conjunto gallego vivió una montaña rusa de emociones: tras comenzar el partido en desventaja con un tanto de Stoichkov al minuto 2 tras un fallo del portero local Álvaro Fraga, los visitantes lograron remontar parcialmente gracias a la intervención de Abegondo y la firme actuación de su ofensiva.

Los seguidores deportivistas, que llegaron a pedir la dimisión de Hidalgo, terminaron celebrando un triunfo que deja al equipo igualado con el ascenso directo, demostrando la resiliencia del conjunto dirigido por su cuerpo técnico.

El Ceuta se mete en puestos de playoff

En otro duelo destacado, el Ceuta superó al Mirandés por 0-1 en Anduva, con un gol de Marcos en la recta final del primer tiempo. El partido mostró equilibrio durante los primeros minutos, con ambos equipos generando ocasiones: Bodiger obligó a Juanpa a intervenir y Javi Hernández vio frustrado su remate por Pedro López.

La segunda mitad mantuvo la tensión, aunque el Ceuta consiguió controlar el ritmo y asegurar los tres puntos. Esta victoria momentánea coloca al equipo caballa en puestos de playoff, consolidando su posición en la lucha por el ascenso.

Las Palmas regresa al triunfo ante la Cultural

La UD Las Palmas se reencontró con la victoria tras ocho jornadas sin ganar al superar 3-0 a la Cultural Leonesa en el Reino de León. Con un doblete de Mika Mármol y un gol en el añadido de Sandro Ramírez, los canarios aseguraron su permanencia en los puestos de playoffs, mientras que los leoneses prolongan su mala racha y siguen en descenso.

El regreso de Rubén de la Barrera revitalizó a la Cultural, que mostró intensidad y presión alta, pero la eficacia de Las Palmas marcó la diferencia en la segunda mitad.

El Eibar fulmina al Cádiz y prolonga su mala racha

El Cádiz sufrió una dura derrota 3-1 ante el Eibar en Ipurua, sumando solo un punto de los últimos 21 posibles. Tras un inicio prometedor, los gaditanos vieron cómo Corpas, Martón y Adu Ares sentenciaban el partido antes del gol de Brian en el minuto 89. El equipo amarillo continúa en una dinámica negativa, mientras que el Eibar mantiene su fortaleza como local.

Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras la jornada 28