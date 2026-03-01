Tragedia en El Molinón: suspendido el Sporting de Gijón – CD Leganés por el fallecimiento de un aficionado

El encuentro entre el Sporting de Gijón y el CD Leganés fue suspendido tras el fallecimiento de un aficionado de 82 años en las gradas de El Molinón

Lo que debía ser un encuentro correspondiente a la jornada 28 de la Segunda División terminó convertido en una jornada de luto en El Molinón. El partido entre Sporting y Leganés fue suspendido de manera definitiva después de que un espectador sufriera una grave emergencia médica en la grada, que posteriormente se confirmó como fallecimiento.

El partido se detuvo en el minuto 3

Apenas transcurridos tres minutos desde el pitido inicial, el árbitro Daniel Palencia Caballero decidió frenar el juego tras recibir avisos desde el Fondo Sur del estadio. Los servicios médicos, junto a efectivos de la Cruz Roja, accedieron rápidamente a la zona para atender a un aficionado que presentaba una indisposición grave.

Durante más de media hora, el encuentro permaneció interrumpido mientras se realizaban maniobras de reanimación en los pasillos del estadio. Los futbolistas aguardaron primero sobre el césped y, posteriormente, fueron enviados a vestuarios a la espera de una resolución.

Minutos después, la megafonía comunicó oficialmente la suspensión del partido, decisión que fue recibida con respetuosos aplausos por parte del público presente.

Confirmado el fallecimiento

Poco después se confirmó la peor noticia: el aficionado, un hombre de 82 años, había fallecido. Según informaciones difundidas por Cadena COPE, el seguidor habría sufrido un infarto al inicio del encuentro.

La prioridad en todo momento fue facilitar la labor de los servicios sanitarios y garantizar la seguridad de los asistentes. En casos donde la estabilización del paciente permite su traslado inmediato a un centro hospitalario, el partido puede reanudarse. Sin embargo, cuando la intervención médica se prolonga o la gravedad lo impide, el protocolo establece la suspensión definitiva.

Comunicados oficiales

El Sporting de Gijón emitió un mensaje a través de sus canales oficiales lamentando la situación y solicitando calma a la afición durante la evacuación del estadio. Por su parte, el Leganés también expresó públicamente su apoyo y condolencias a la familia del afectado.

Activación del protocolo de LaLiga

Tras confirmarse el fallecimiento, LaLiga activó el procedimiento correspondiente para fijar una nueva fecha en la que se disputarán los minutos restantes del encuentro, que apenas había superado el minuto cuatro.

No es la primera vez que ocurre una situación similar esta temporada en la categoría. En la jornada 13, el partido entre AD Ceuta FC y UD Almería también fue suspendido por el fallecimiento de un espectador y se reanudó semanas después. En campañas anteriores se registraron episodios parecidos, como en un Granada–Athletic.

El fútbol quedó en segundo plano en Gijón. La jornada dejó una profunda tristeza en la grada y un mensaje claro: ante una emergencia médica, la vida está siempre por encima de cualquier resultado deportivo.