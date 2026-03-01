Fran Escribá da un golpe sobre la mesa en el Real Valladolid y ya mejora a Luis García Tevenet

El técnico valenciano ha sumado cuatro puntos de seis posibles y con el triunfo de este pasado jueves ante el Huesca ha logrado sacar a los pucelanos de los puestos de descenso en LaLiga Hypermotion

El Real Valladolid se llevó este pasado sábado una de las pocas alegrías que ha tenido hasta el momento en LaLiga Hypermotion. El cuadro de Fran Escribá recibía en el José Zorrilla a un rival directo por la permanencia en Segunda división como el Huesca ya que solo separaba a ambos conjuntos un punto.

El Real Valladolid se impuso por la mínima al Huesca gracias al gol en el 52 de Marcos André y de paso, metió en puestos de descenso a los de Jon Pérez Bolo. El Real Valladolid llevaba dos jornadas consecutivas en puestos de descenso merced a los resultados que habían tenido los pucelanos a las órdenes del predecesor de Fran Escribá, el sevillano Luis García Tevenet.

Los números de Fran Escribá, sacan del descenso al Real Valladolid y mejoran a Luis García Tevenet

Fran Escribá dijo en sus primeras palabras con el Real Valladolid que su intención era ganar los 16 encuentros que tenían por delante los pucelanos. Esta tarea, sumamente complicada, se encontró con el primer escollo en la jornada 27 cuando los blanquivioletas empataron ante el Sporting de Gijón con una clara mejora del equipo en lo que respecta a su imagen sobre el terreno de juego.

Este pasado sábado el Real Valladolid de Fran Escribá buscaba su primera victoria con el técnico valenciano. Además, el Real Valladolid no ganaba en casa desde el pasado 3 de noviembre, es decir, casi cuatro meses han tenido que pasar para que la sufrida afición vallisoletana celebre un triunfo. Con este cuatro sobre seis puntos, Fran Escribá ya mejora lo que hizo Tevenet en sus dos primeros partidos al frente de los pucelanos ya que en esa ocasión empató ante el Racing de Santander y perdió ante el Leganés por un claro 3-0.

El siguiente reto del Real Valladolid de Fran Escribá

El Real Valladolid de Fran Escribá no lo tendrá sencillo la próxima semana ya que los pucelanos visitarán a uno de los equipos más en forma de LaLiga Hypermotion como el Málaga. Los de Funes se llevaron este pasado sábado el derbi andaluz ante el Granada y con 47 puntos está en puestos de play off de ascenso a Primera.

El propio Escribá, tras vencer al Huesca, asumió que el Real Valladolid no tendrá partidos cómodos en lo que resta de temporada pero también elogió la predisposición de sus jugadores: "Puntuar es muy difícil, pero sí estoy muy satisfecho en el día a día y esa es la clave. Si el día a día es malo, es imposible que los jugadores se conecten y el domingo las cosas salgan bien. Es un equipo muy trabajador y si les dices ‘vamos a ir por aquí’ van por ahí. Mantener la portería a cero es una alegría y estoy muy satisfecho y el equipo está respondiendo muy bien a lo que le estamos pidiendo, pero nos falta muchísima por hacer, no tenemos nada hecho y también sé que estos próximos 14 partidos están más cerca de ser como este que otra cosa. No habrá partidos cómodos, pero ya lo dije, no hay ningún partido por delante que no podamos ganar y eso no da la confianza de que si el equipo está como hoy, estará más cerca de ganar que de otra cosa".

Fran Escribá ataca al ánimo en el Real Valladolid

Fran Escribá se quitó cierto mérito sobre el cambio del Real Valladolid que sirve para salir del descenso y apostó por lo anímico: "Hemos trabajado cosas tácticas, pero realmente tres o cuatro días. Yo creo que la recuperación del equipo partía más de lo anímico más que de lo futbolístico, porque el equipo tenía mimbres y había hecho buenos partidos en la temporada y son los resultados los que refuerzan a los entrenadores también de cara al vestuario y cara a la afición. Hay buenos resultados, pues lógicamente pensaran que han acertado con el entrenador. Ellos creen en lo que hacen y si conseguimos que el trabajo culmine en victoria. Trabajamos todo, pero me he centrado en el aspecto anímico".