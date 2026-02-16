La emotiva carta de despedida del Real Valladolid de Luis García Tevenet

El ya extécnico del conjunto de Pucela se despidió a través de una misiva publicada en las redes sociales del club blanquivioleta y se mostró agradecido a jugadores, presidentes y al director deportivo Víctor Orta

El Real Valladolid hizo oficial este pasado domingo la destitución que era un secreto a voces de Luis García Tevenet. El técnico sevillano, que llegó en sustitución de Guilermo Almada cuando este puso rumbo al Real Oviedo, era destituido del cuadro pucelano tras ser incapaz de revertir la situación del equipo del José Zorrilla. Con Tevenet al frente, el Real Valladolid ha sumado solo cuatro puntos de 21 posible y ha dejado a los pucelanos en puestos de descenso (28 puntos) tras 26 jornadas.

El Real Valladolid anunció la salida en forma de despido de Tevenet el domingo y este lunes, el técnico que en su momento fuese ayudante de Davide Ancelotti en Botafogo y anteriormente en el Atlético de Madrid junto a Simeone, se ha despedido en una emotiva carta que el propio club pucelano ha lanzado en sus redes sociales.

Tevenet se despide del Real Valladolid

Tevenet habla de la grandeza del Real Valladolid en su carta, remarcando el sentimiento, la identidad y el orgullo. Además, Tevenet no ha querido dejarse atrás a nadie en sus agradecimientos tras poco más de un mes en el cuadro blanquivioleta. Ha tenido Tevenet en su carta de despedida del Real Valladolid palabras para los jugadores, cuerpo técnico, presidentes y hasta al propio Víctor Orta que fue su principal valedor en su llegada al José Zorrilla.

Carta completa de despedida de Tevenet del Real Valladolid

Con esta emotiva carta se despidió Tevenet del Real Valladolid: "Hoy me dirijo a todos vosotros con el corazón lleno de emociones. En esta corta etapa, he podido percibir la grandeza de este club, que es SENTIMIENTO, IDENTIDAD Y ORGULLO.

Quiero expresar mi agradecimiento a todos los jugadores por su dedicación, profesionalidad y entrega diaria. A veces el esfuerzo diario no obtiene el premio esperado, por eso hay que seguir insistiendo cada día en más cosas. A todo el cuerpo técnico, cuerpo médico y de performance, a la gente del día a día, gente de comunicación, utilleros y lavandería, cocina, a Manu nuestro delegado, a la gente que hacen con un trabajo silencioso que este Club funcione como la gran institución que es.

A Gabriel y Enrique, los presidentes, no tengo la menor duda que vuestro trabajo y dedicación vendrán acompañados de ese premio que ahora mismo es vuestro sueño. Lo vais a conseguir SEGURO. A Victor Orta y todo su equipo. Gracias por vuestra confianza, me siento querido y eso para mí es lo más importante. Confíen en su trabajo.

Gracias a la prensa por el respeto y por vuestro trato. Y, por último, a la AFICIÓN. Sois los pilares de este club, gracias por estar ahí en las duras y en las maduras, por el apoyo incondicional y porque sé que en estos momentos vais a tirar del carro para que el REAL VALLADOLID vuelva a haceros disfrutar y volver al sitio que le corresponde y pertenece.

Sin más: AÚPA PUCELA".