Fran Escribá confiesa las conversaciones con Víctor Orta para llegar al Real Valladolid: "Me ilusionaba venir"

El nuevo entrenador de los del José Zorrilla, después de entrenar este mismo martes a los que son sus nuevos jugadores, fue presentado y no dudó en hablar claro sobre la llamada del director deportivo

El Real Valladolid, que el pasado mes de diciembre le decía adiós a Almada, contrataba a Tevenet y el domingo despedía al sevillano, ha vuelto a tener unas horas sumamente entretenidas. Este pasado lunes se hacía oficial la llegada de Fran Escribá como nuevo entrenador del Real Valladolid y de la oficialidad a entrenar este mismo martes a un grupo que con el valenciano ya ha tenido a cuatro técnicos delante (Almada, Sisi González, Tevenet y Fran Escribá). Después de dirigir su primer entrenamiento, Fran Escribá fue presentado en 'sociedad'.

Fran Escribá habla de su deseo de llegar al Real Valladolid tras la llamada de Víctor Orta

Fran Escribá demostró que el Real Valladolid confiaba en Tevenet cuando explicó que las llamadas de Víctor Orta no llegaron hasta que se confirmó la dolorosa derrota ante el Granada: "Me mandó un mensaje Víctor preguntándome si me podía llamar, le dije que sí. Tenemos una gran relación personal y profesionalmente y no dio ningún rodeo. Me dijo que querían ofrecerme el puesto, conocer mi disponibilidad y le dije que me ilusionaba venir y que era un reto que me apetecía asumir". Escribá también confesó, que por los amigos que tiene en el club, siempre quiere que gane el Real Valladolid y sufría cuando no llegaban los triunfos: "He sufrido porque uno quería ver victorias donde no se conseguían".

Fran Escribá confía en el Real Valladolid

Escribá elogió el nivel de la plantilla del Real Valladolid y la preocupación que existe entre los jugadores por la situación que están viviendo: "Es un buen equipo. Me lo dijo Víctor, pero ya me lo habían dicho antes, que es un grupo muy comprometido, ellos son los primeros que lo están pasando muy mal porque no les salen las cosas y eso lleva a un bloqueo que hace que el rendimiento baje". Además, apostó por atacar a lo anímico en un primer momento de su llegada: "Lo primero es más anímico que otra cosa. Darles tranquilidad, confianza, que sepan que son un buen equipo porque lo son y, a partir de ahí, recuperar la mejor versión de cada uno y del equipo".

El Real Valladolid, obligado a cambiar de objetivo

Hablaba Fran Escribá de cómo el Real Valladolid, por su situación clasificatoria que le coloca en puestos de descenso, se ha visto obligado a pasar de pelear por el ascenso a Primera a luchar por la permanencia: "El objetivo ha cambiado por donde nos vemos, ahora queremos conseguir una salvación lo más cómoda posible y si somos capaces de hacer bien las cosas creo que lo vamos a conseguir". El valenciano también dejó claro que confía en darle la vuelta a la situación: "He lidiado con situaciones tan difíciles o más que esta y creo que hemos generado de que le hemos dado la vuelta. Para empezar basándome en que tenemos un buen equipo".

Fran Escribá va a por todo con el Real Valladolid

El nuevo entrenador del Real Valladolid dio un golpe de confianza al afirmar que ve ganando a su equipo los 16 partidos que quedan: "Quedan 16 partidos y, en principio, aunque yo sé que las matemáticas y la lógica dice que no vas a ganar los 16, porque es lógico, pero a día de hoy nadie puede decir que este partido lo vamos a perder. Uno ve el potencial del equipo y lo ve ganando los 16 partidos". Y en caso de que no lleguen esos 48 puntos, que sean los máximos posibles según afirmó Escribá: "Tenemos que ser conscientes de que en esta categoría puedes perder cualquiera. Tenemos 48 puntos por delante y vamos a buscarlos todos y luego, sino son los 48 que sean los máximos posibles, pero vamos a ser un bloque desde el primer día".

El dolor de la afición del Real Valladolid

Por último, Escribá se mostró comprensivo con el enfado de la afición, ante la que Sisi González tuvo que dar la cara este pasado lunes en el entrenamiento: "Entiendo la decepción del momento. Han pasado por un momento muy difícil el año pasado y se une a lo de este año. Cuando un equipo desciende es lógico, el objetivo tiene que ser volver a ascender. Cuando ahora el objetivo ha desaparecido porque estamos lejos es lógico que haya decepción y enfado. Creo que se puede demostrar de muchas formas, pero tenemos que tener respeto mutuo. Lo que me he encontrado lo agradezco muchísimo, la gente ha sido muy amable, ha venido más gente de la que esperaba. A la afición no se le puede pedir nada, sólo podemos darle. Sino estamos todos juntos somos peores".