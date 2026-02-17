Castellón, Málaga y Córdoba, mandan con Mirandés, Real Valladolid y Cultural Leonesa en el pozo

Los pupilos de Pablo Hernández, Funes e Iván Ania son los tres equipos que más puntos en lo que va de 2026. Los cordobesistas tienen un partido menos. En la zona baja están jabatos, pucelanos y culturalistas

LaLiga Hypermotion sigue su curso y este pasado lunes se cerró la jornada 26. Por delante aún quedan 16 jornadas con la excepción de Ceuta y Córdoba que tienen una más por tener pendiente el partido de la 25 que se aplazó a consecuencia del mal tiempo.

Más allá de este partido que se disputará el miércoles 25 a partir de las 19:00 horas en el Alfonso Murube, LaLiga Hypermotion ya ha dejado atrás en 2026 un total de siete jornadas que permiten ver qué equipos han empezado mejor el nuevo año. Con enero ya eliminado del calendario y febrero superando ya su ecuador, la clasificación de los equipos de Segunda en 2026 es un fiel reflejo de las tendencias actuales en la tabla oficial.

El Castellón líder con Málaga y Córdoba al acecho

El mejor equipo de lo que va de 2026 coincide con el actual líder de LaLiga Hypermotion: el Castellón. Los de Pablo Hernández se colocaron líderes de Segunda división el pasado fin de semana después de 37 años sin hacerlo. En lo que va de 202, el Castellón no sabe lo que es perder y cuenta sus siete encuentros con cinco victorias y dos empates. El dato más sorprendente de lo que va de 2026 para el Castellón es quizás que solo ha recibido un gol, el que le marcó el Huesca en el primer duelo del año nuevo para los orelluts.

Detrás del Castellón están Málaga y Córdoba. En el caso de los de Funes, este pasado lunes desperdiciaron dos oportunidades. La primera fue la de subirse al cuarto puesto de la tabla y la segunda la de ser el equipo que más puntos ha sumado en lo que va de 2026. El cuadro malacitano se queda con 15 puntos en siete jornadas por los 17 del Castellón. Con los mismos puntos que el Málaga está el Córdoba pero como apuntamos anteriormente, con la desventaja de tener un punto menos.

La parte más dura para Mirandés, Valladolid y Cultural Leonesa

En la parte baja de la clasificación de lo que va de 2026 en Segunda división, coinciden casi en su totalidad los cuatro equipos que viven en puestos de descenso. A excepción del Real Zaragoza, que ha sumado siete puntos en sendos partidos.

Abajo están el Mirandés, que a punto estuvo de llevarse el triunfo ante Las Palmas si no llega a ser por el golazo de Jesé Rodríguez, el Real Valladolid, que estrenará nuevo entrenador la próxima jornada y la Cultural Leonesa que de momento, sigue contando con Ziganda. Sus puntos son cinco, cuatro y tres respectivamente siendo la Cultural Leonesa el único equipo que no ha ganado en lo que va de 2026.