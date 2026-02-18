El Deportivo de La Coruña rechazó una oferta de un Primera por Lucas Noubi

Según ha adelantado 'La Opinión de A Coruña' los gallegos desestimaron una propuesta del Elche por el central belga que rondaba los siete millones de euros

El mercado de fichajes de invierno hace ya más de dos semanas que echó su cierre. Fue el pasado 2 de febrero y atrás quedaron los intensos días en los que los nombres no dejaban de salir, especialmente en el último día. El mercado de fichajes de invierno se cerró en el Deportivo de La Coruña sin sobresaltos aunque días después, en el momento del análisis del director deportivo Fernando Soriano, se desveló el interés de un club de Primera en una de las figuras de los gallegos. Este pasado martes, 'La Opinión de A Coruña' apuntaba a que ese interés que en palabras de Fernando Soriano se leía así: "Vimos que no había nada que nos pudiera preocupar, quitando a última hora, que hubo un club de Primera División que hubo un acercamiento. No era por Mella, Yeremay, Luismi...", era por el central Lucas Noubi.

El Elche pretendió el fichaje de Lucas Noubi

Según información del diario citado anteriormente, el Elche, con el dinero fresco en la cartera de la venta de Rodrigo Mendoza al Atlético de Madrid por un montante de 16 millones de euros, trató el último día del mercado de fichajes de pescar en un Deportivo de La Coruña que está siempre muy alerta ante salidas inesperadas, sobre todo contando en sus filas con Yeremay Hernández. El canario lleva dos mercados, especialmente el último de verano, con la tentación del Sporting de Portugal detrás y con una cláusula que puede rondar los 50 millones de euros como freno.

El Elche lanzó una oferta importante para llevarse a Lucas Noubi

El Elche habría puesto sobre la mesa del Deportivo de La Coruña un montante de unos siete u ocho millones de euros. El medio citado anteriormente recoge que rápidamente Elche y Deportivo de La Coruña dieron por zanjada cualquier tipo de posibilidad de que Lucas Noubi saliese del cuadro gallego.

En primer lugar el propio Deportivo de La Coruña está centrado en el objetivo prioritario de subir a Primera y eso pasa por contar con jugadores importantes como Lucas Noubi. En segundo lugar, el ex del Standard de Lieja que llegó a Riazor el pasado verano, tiene un contrato hasta 2029 que el futbolista está dispuesto a cumplir vestido con la elástica deportivista.

Lucas Noubi, un jugador con proyección a Primera

El Deportivo de La Coruña perdió un mal negocio en lo económico ya que Noubi llegó del Standard como agente libre tras finalizar su contrato con el club belga. Es decir, el montante del fichaje de Lucas Noubi hubiera ido íntegro para las arcas del Deportivo de La Coruña.

Pero a nivel deportivo, el central de 21 años ya ha participado en 21 encuentros a las órdenes de Antonio Hidalgo entre Liga y Copa del Rey. Además, Lucas Noubi se ha convertido en un fijo en el sistema del técnico deportivista por lo que parece que a la larga el rédito deportivo compensará más que el económico.