Yeremay Hernández, Andrés Martín y Sergio Arribas valen su eso en oro en LaLiga Hypermotion

Los jugadores de Deportivo de La Coruña, Racing de Santander y Almería han llevado un total de 29 puntos entre los tres a sus respectivos equipos con un total de 31 goles

LaLiga Hypermotion es un auténtico caladero de grandes jugadores que en muchas ocasiones terminan jugando en Primera por llegar a ascender con sus respectivos equipos o porque son fichados por conjuntos de LaLiga EA Sports. Estos jugadores en muchos casos destacan por ser decisivos en sus equipos y este es el caso de la lista que ha publicado la cuenta 'Stats Segunda'.

Dicha cuenta de X (antes Twitter) ha publicado una lista en la que se recogen los jugadores que le han dado más puntos a sus respectivos equipos con sus goles. En esta lista destacan en sus tres primeras posiciones jugadores de Deportivo de La Coruña, Racing de Santander y Almería aunque están representados los 22 conjuntos de LaLiga Hypermotion.

El Deportivo de La Coruña de Yeremay Hernández

Yeremay Hernández es el jugador de esta lista que más puntos le ha dado a su equipo (10) en comparación con los goles que ha marcado con la elástica gallega. Yeremay Hernández ya se puso en el escaparate de los fichajes el pasado verano y el Deportivo de La Coruña hizo un importante esfuerzo con una nueva renovación hasta junio de 2030.

También se habla de una cláusula de rescisión que podría rondar los 50 millones de euros según diversas informaciones. Esta temporada, Yeremay Hernández le ha dado una decena de puntos al Deportivo de La Coruña con nueve dianas.

El Racing de Santander de Andrés Martín, además de Asier Villalibre

El Racing de Santander es el líder actual de LaLiga Hypermotion y de los 44 puntos que suma tras 24 jornadas con un total de 50 goles, Andrés Martín es protagonista en un buen puñado de ellos. El delantero, que esta temporada tiene la competencia de Asier Villalibre, ya ha sumado 10 goles y han servido para darle a los de José Alberto los mismos puntos. Si algo está llamando la atención esta temporada en el Racing de Santander es su producción ofensiva ya que los cántabros suman 29 dianas más que el equipo que menos marca en Segunda, el Real Zaragoza (21).

Sergio Arribas se echa al Almería a la espalda

El tercer jugador en esta lista de los que más puntos le dan a sus equipos es el madrileño Sergio Arribas. El que fuera canterano del Real Madrid sigue demostrando que a pesar de su juventud (solo tiene 24 años) es todo un líder en el conjunto indálico.

Sergio Arribas está en su tercera temporada en el Almería y esta se está convirtiendo en su campaña más productiva a nivel goleador con 12 dianas además de siete asistencias para los de Rubi. Estos goles le han dado al Almería un total de nueve puntos.

El resto de jugadores que más puntos le dan a sus equipos en LaLiga Hypermotion

En la lista hay 19 jugadores restantes como son Carlos Fernández (Mirandés), Fuentes (Córdoba), Puertas (Albacete), Tabatadze (Cádiz), Chupe (Málaga), Martón (Eibar), Fer Niño (Burgos), Marcos Fernández (Ceuta), Kenan Kodro (Real Zaragoza), Kim (Andorra), Suero (Castellón), Lucas Ribeiro (Cultural Leonesa), Carrera (Real Sociedad B), Chuki (Real Valladolid), Alemañ (Granada), Sergi Enrich (Huesca), Ale García (Las Palmas) y Duk (Leganés).