Las Palmas, sin Jesé Rodríguez, se estrella otra vez en LaLiga Hypermotion

El cuadro canario empató ante el Burgos y suma su quinto encuentro sin conocer la victoria. Podría terminar la jornada en la sexta posición en caso de victorias de Almería y Málaga

Las Palmas de Luis García quería este sábado resarcirse después de cuatro partidos en los que solo había podido sumar dos puntos de 15 posibles. Las Palmas se reencontraba con su público en un duelo ante un Burgos de Ramis que también está metido en el ajo del play off de ascenso a Primera.

Las Palmas partía como cuarta clasificada y sabiendo que en caso de triunfo podía igualar al Deportivo de La Coruña en la tercera plaza. El encuentro no movió su marcador inicial de 0-0 y en los últimos instantes hubo una jugada polémica en la que Mollejo cayó dentro el área de Las Palmas y el colegiado decidió no pitar nada.

Sobre dicha polémica, Ramis expresó su opinión en la rueda de prensa posterior para confesar que le pareció penalti: "La jugada de Mollejo, a mí me parece penalti y poco más tengo que decir. Ha decidido que no, ha parado el partido y creía que era porque lo iba a pitar y me ha dicho que no, que era el final del partido". Luis García fue más práctico y abogó por dejar la polémica atrás si ni árbitro ni VAR habían decidido su revisión: "El árbitro no ha pitado penalti, el VAR tampoco lo ha llamado, creo que estamos perdiendo el tiempo en eso porque no ha sido".

La figura de Jesé Rodríguez se hace notar en Las Palmas

Pero Las Palmas, además de echar de menos los triunfos en estas últimas cinco jornadas, está echando en falta a uno de sus jugadores más en forma en el final de 2025 y el comienzo de 2026. Jesé Rodríguez, que ya suma cuatro goles con los canarios, ha estado muy presente en los últimos resultados positivos de los de Luis García. Es importante remarcar el trabajo de Jesé Rodríguez por llegar a los mínimos que exige Luis García para ser titular en Las Palmas. El técnico, a pesar de no darle la camiseta de titular hasta bien entrada la temporada, siempre ha elogiado el trabajo del que fuese canterano del Real Madrid.

Si Jesé Rodríguez marca, Las Palmas sonríe

Los cuatro goles de Jesé Rodíguez con Las Palmas llegaron de una tacada en tres jornadas consecutivas. Se estrenó el ex de Real Betis, PSG o Real Madrid entre otros, con dos goles ante la Cultural Leonesa, después llegó otro tanto ante el Real Zaragoza para llevar un seis de seis al casillero canario y por último, el cuarto llegó ante el Deportivo de La Coruña para sumar un punto ante un rival directo por el ascenso a Primera. Así, el dato refleja que desde que Jesé Rodríguez no marca con Las Palmas, los de Luis García, los canarios no conocen la victoria.

La caída de Las Palmas que puede ser aún peor en Segunda división

Los cinco partidos que suma Las Palmas sin conocer la victoria le han llevado de la segunda posición que ocupaba al final de la jornada 20 y a solo uno de los 38 del Racing de Santander, a ser cuarta con 40 puntos. Pero este dato podría ser aún peor ya que los de Luis García podrían terminar la jornada en la sexta plaza si el Almería vence este próximo domingo al Cádiz en el Nuevo Mirandilla y si el Málaga hace lo propio ante la Cultural Leonesa. Las Palmas necesita reencontrarse con la victoria y con el Jesé Rodríguez goleador que sorprendió con una clarividencia de cara a portería hace no mucho tiempo.