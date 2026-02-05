Kirian Rodríguez avisa en Las Palmas y a LaLiga Hypermotion

El capitán del cuadro de Gran Canaria cumplirá este próximo 6 de febrero un año desde que anunció que tenía que parar para repetir la batalla contra el Linfoma de Hodgkin. El pasado fin de semana tuvo su tercera titularidad y marcó después de más de un año

Kirian Rodríguez es posiblemente uno de los jugadores más queridos en Las Palmas, en LaLiga Hypermotion y posiblemente en todo el fútbol español. Kirian Rodríguez se puso delante de los micrófonos el pasado 6 de febrero 2025 para informar de que tenía que afrontar una nueva batalla contra el Linfoma de Hodgkin.

Este próximo viernes se cumplirá un año y Kirian sigue peleando en una batalla menos importante quizás pero igual de emocionante como es la de ayudar a Las Palmas a subir a Primera. Kirian vivió este pasado fin de semana su tercera titularidad de la temporada a las órdenes de Luis García y lo hizo marcando un gol más de 700 días después. Pero Kirian es exigente consigo mismo y es que Las Palmas recibió un gol ante la Real Sociedad B tras un fallo suyo en un pase: "Muy molesto conmigo mismo", confesó Kirian estar.

El mejor Kirian Rodríguez aún está por verse en Las Palmas

Kirian compareció este miércoles y dejó claro que su mejor versión aún está por llegar aunque reconoce que tras el partido ante el Sanse se encontró mejor que en otras ocasiones: "Después de todo lo que he pasado, estoy feliz de verme muy bien físicamente a día de hoy. Este fin de semana pude entrenar sin problemas después del partido cuando las otras veces me había costado por el esfuerzo. Espero poder tener esa continuidad para volver al Kirian Rodríguez de verdad".

Añadió el jugador canario en relación a su mejor momento: "Todavía me queda para el Kirian que todos conocemos. Necesito jugar seis u ocho partidos para que errores como el del fin de Zubieta no se produzcan. Como si me toca jugar de lateral derecho".

El momento de Las Palmas

Kirian apostó por asumir las malas rachas que todos los equipos de Segunda tienen: "Muchas veces desde el corazón intentas ver qué falla, pero tras tantos años en la categoría entiendes que todos pasamos por malas rachas". Además, pidió "limpiar la cabeza" para estar "tranquilos y con confianza. Las Palmas, con el empate del pasado fin de semana, ya suma cuatro jornadas sin ganar en las que solo ha podido acumular dos empates. Con estos resultados, los canarios han pasado de los puestos de ascenso directo junto al Racing de Santander, a la quinta plaza con 39 y a cinco de los cántabros.

Kirian, al contrario que Luis García, dejó la prudencia a un lado y habló de ascender a Primera con Las Palmas como objetivo de la temporada: "Cada uno lo representa como cree, el míster tiene una posición más conservadora con los medios. Juego en la UD Las Palmas desde hace muchos años y venimos de jugar en Primera. Mi objetivo personal es devolver a Las Palmas a Primera porque es donde quiero y debe estar el equipo. No existe otra palabra que no sea pelear por ascender con Las Palmas".

Los pupilos de Luis García han estado en cinco jornadas en puestos de ascenso directo y en 14 en puestos de play off de ascenso. Por tanto, un total de 19 de las 24 que se han disputado hasta el momento en LaLiga Hypermotion.

Kirian Rodríguez habla del próximo reto de Las Palmas

Las Palmas tratará de romper la racha de cuatro encuentros sin ganar el próximo fin de semana ante el Burgos en el Estadio de Gran Canaria. Kirian habló de la idea de juego del Burgos que perjudica a los canarios por salir al contragolpe: "El Burgos es un equipo que se nos suele atravesar, sobre todo por su idea de juego con la que se encierra bastante y sale al contragolpe, y eso es algo que normalmente nos perjudica, pero no hay mayor motivación que querer sacar los tres puntos". En el partido de la primera vuelta entre Burgos y Las Palmas, el marcador no se movió en El Plantío del 0-0 inicial. En la última visita del Burgos a Gran Canaria, los visitantes se llevaron el encuentro por 0-2 allá por noviembre de 2022.